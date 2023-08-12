Топ трансферов в истории «Баварии»: самые дорогие покупки клуба

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«Бавария» на официальном сайте объявила о переходе нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна. Сумма трансфера составила 100 миллионов евро, плюс еще 20 миллионов английский клуб получит в качестве бонусов. Эта покупка стала рекордной в истории немецкого клуба. До сих пор самым дорогим переходом для мюнхенцев был трансфер Лукаса Эрнандеса.
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До покупки француза Эрнандеса долгое время самым дорогим трансфером «Баварии» был переход испанца Хави Мартинеса, который стал футболистом мюнхенцев в 2012 году. Сумма трансфера составила 40 миллионов евро. Затем в 2017 этот рекорд был побит: француз Корантен Толиссо стал игроком немецкого клуба за 41,50 миллиона евро.
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