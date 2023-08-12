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Германия

Сегодня, 13:00

Топ трансферов в истории «Баварии»: самые дорогие покупки клуба

Покупка Кейна стала рекордным трансфером для «Баварии»
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Харри Кейн.
Фото ФК «Бавария»
Маттейс Де Лигт.
Фото Reuters
Лерой Сане.
Фото AFP
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Подборка самых дорогих переходов чемпиона Германии.

«Бавария» на официальном сайте объявила о переходе нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна. Сумма трансфера составила 100 миллионов евро, плюс еще 20 миллионов английский клуб получит в качестве бонусов. Эта покупка стала рекордной в истории немецкого клуба. До сих пор самым дорогим переходом для мюнхенцев был трансфер Лукаса Эрнандеса.

«СЭ» представляет топ-5 самых дорогостоящих приобретений «Баварии».

  1. Харри Кейн. Откуда: «Тоттенхэм». Год: 2023. Сумма трансфера: 100 миллионов евро
  2. Лукас Эрнандес. Откуда: «Атлетико Мадрид». Год: 2019. Сумма трансфера: 80 миллионов евро
  3. Маттейс Де Лигт. Откуда: «Ювентус». Год: 2022. Сумма трансфера: 67 миллионов евро
  4. Ким Мин Джэ. Откуда: «Наполи». Год: 2023. Сумма трансфера: 50 миллионов евро
  5. Лерой Сане. Откуда: «Манчестер Сити». Год: 2020. Сумма трансфера: 49 миллионов евро

До покупки француза Эрнандеса долгое время самым дорогим трансфером «Баварии» был переход испанца Хави Мартинеса, который стал футболистом мюнхенцев в 2012 году. Сумма трансфера составила 40 миллионов евро. Затем в 2017 этот рекорд был побит: француз Корантен Толиссо стал игроком немецкого клуба за 41,50 миллиона евро.

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ФК Бавария
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