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Сегодня, 14:02

Кейн: «Рад стать частью «Баварии», этот клуб отличается своим победным менталитетом»

Мария Гусева
Корреспондент
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Нападающий «Баварии» Харри Кейн прокомментировал переход в мюнхенский клуб.

«Я очень рад стать частью «Баварии», — цитирует пресс-служба клуба Кейна. — «Бавария» — один из крупнейших клубов в мире. Я всегда говорил, что хочу соревноваться и проявлять себя на самом высоком уровне в течение своей карьеры. Этот клуб отличается своим победным менталитетом — здесь очень приятно находиться».

Соглашение 30-летнего англичанина с «Баварией» рассчитано до июня 2027 года. Нападающий будет выступать за мюнхенцев под 9-м номером.

В прошлом сезоне форвард провел 49 матчей за «Тоттенхэм», забил 32 гола и сделал 5 результативных передач.

Гарри Кейн
Футбол
ФК Бавария
Бундеслига
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