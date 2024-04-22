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Сегодня, 18:35

Тренер «Баварии» Тухель заинтересован в работе в «Манчестер Юнайтед»

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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель проявляет интерес к работе в «Манчестер Юнайтед», сообщает Cfbayern.

По информации источника, немецкий специалист готов принять новый вызов в своей карьере. Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» контактировали с тренером.

В феврале этого года «Бавария» объявила об уходе главного тренера Томаса Тухеля из клуба ближайшим летом. Мюнхенцы занимают второе место в чемпионате Германии, набрав 66 очков в 30 играх.

«Манчестер Юнайтед» с 50 очками идет на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ.

Футбол
ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
Томас Тухель
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