Тренер «Баварии» Тухель заинтересован в работе в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель проявляет интерес к работе в «Манчестер Юнайтед», сообщает Cfbayern.

По информации источника, немецкий специалист готов принять новый вызов в своей карьере. Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» контактировали с тренером.

В феврале этого года «Бавария» объявила об уходе главного тренера Томаса Тухеля из клуба ближайшим летом. Мюнхенцы занимают второе место в чемпионате Германии, набрав 66 очков в 30 играх.

«Манчестер Юнайтед» с 50 очками идет на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ.