Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 20:59

Тухель: «Бавария» отдала игру «Хайденхайму» в первые 15 минут второго тайма»

Алина Савинова
Томас Тухель.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал поражение от «Хайденхайма» (2:3) в матче 28-го тура бундеслиги.

Мюнхенцы вели со счетом 2:0 в этой встрече, но хозяева сумели забить три гола во втором тайме.

«На таком уровне подобное не должно происходить. В перерыве у нас было все под контролем. Мы изо всех сил пытаемся поддерживать уровень игры на протяжении всего матча, но, к сожалению, нам это не удается, и сегодня было еще одно доказательство этому. Мы отдали игру в первые 15 минут второго тайма, после того как сделали много хороших вещей в первом. У нас было 3-4 хороших возможности забить третий гол, но мы ими не воспользовались. Голы, которые мы пропустили, были слишком простыми», — приводит Bayern&Germany слова Тухеля.

«Бавария» с 60 очками остается на втором месте в таблице чемпионата Германии. Отставание от «Байера» составляет 16 очков.

В следующем туре команда из Мюнхена дома сыграет против «Кельна». Матч пройдет 13 апреля и начнется в 16.30 по московскому времени.

ФК Бавария
Томас Тухель
2
Обсудить
Читайте также
Несколько бывших россиян примет участие в Олимпиаде-2024 под другим флагом
Овечкин прошел отметку в 850 голов за карьеру в НХЛ
Лукашенко рассказал о своих переживаниях из-за возвращения Василевской на Землю
­­­Абаскаль издевается над всеми и выпрашивает неустойку, Личка провел мужской разговор после унижения от «Ростова». Что ждать от дерби «Динамо» - «Спартак»
Благовещение: расписание богослужений 6 и 7 апреля, самые сильные молитвы
Напавший на Андрея Чибиса заявил о готовности извиниться перед губернатором
Популярное видео
«Шальке» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Аугсбург»: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Боруссия» М: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Герта»: чемпионат Германии, 21-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Унион»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бохум»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Бавария»: чемпионат Германии, видеообзор
«Боруссия» Д — «Фрайбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Бавария»: чемпионат Германии, 16-й тур, видеообзор матча
«Шальке» — «Бавария»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Штутгарт»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
Бундеслига: 14-й тур, видеообзоры матчей
«Кельн» — «Байер»: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Хайденхайм» установил рекорд в матче с «Баварией»

Дортмундская «Боруссия» потерпела домашнее поражение в матче со «Штутгартом»