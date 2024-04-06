Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 21:32

Дортмундская «Боруссия» потерпела домашнее поражение в матче со «Штутгартом»

Карим Адейеми и Йоша Вагноман.
Фото AFP
Telegram Дзен

Дортмундская «Боруссия» дома минимально уступила «Штутгарту» (0:1) в матче 28-го тура чемпионата Германии.

Единственный гол в прошедшей встрече был забит на 64-й минуте — его автором стал нападающий гостей Серу Гирасси.

На данный момент «Штутгарт» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 60 очков. «Боруссия» располагается на 5-й строчке (53).

В следующем туре «Штутгарт» проведет домашний матч с «Айнтрахтом», а дортмундцы на выезде сыграют против менхенгладбахской «Боруссии». Обе встречи состоятся 13 апреля.

Германия. Бундеслига 1. 28-й тур
06 апр, 19:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
0:1
Штутгарт

ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Штутгарт
Бундеслига
1
0
Читайте также
Несколько бывших россиян примет участие в Олимпиаде-2024 под другим флагом
Овечкин прошел отметку в 850 голов за карьеру в НХЛ
Лукашенко рассказал о своих переживаниях из-за возвращения Василевской на Землю
­­­Абаскаль издевается над всеми и выпрашивает неустойку, Личка провел мужской разговор после унижения от «Ростова». Что ждать от дерби «Динамо» - «Спартак»
Благовещение: расписание богослужений 6 и 7 апреля, самые сильные молитвы
Напавший на Андрея Чибиса заявил о готовности извиниться перед губернатором
Популярное видео
«Шальке» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Аугсбург»: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Боруссия» М: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Герта»: чемпионат Германии, 21-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Унион»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бохум»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Бавария»: чемпионат Германии, видеообзор
«Боруссия» Д — «Фрайбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Бавария»: чемпионат Германии, 16-й тур, видеообзор матча
«Шальке» — «Бавария»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Штутгарт»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
Бундеслига: 14-й тур, видеообзоры матчей
«Кельн» — «Байер»: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тухель: «Бавария» отдала игру «Хайденхайму» в первые 15 минут второго тайма»

Спортивный директор «Баварии» высказался о будущем Тухеля в «Баварии» после поражения от «Хайденхайма»