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Тухель поддержал Нойера в связи с прогрессом в его восстановлении

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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о восстановлении вратаря команды Мануэля Нойера.

«Сейчас мне очень приятно наблюдать за Ману в реабилитационном центре, потому что он прогрессирует с каждым днем. Вчера я услышал шум возле кабинета нашего тренера, когда он делал свои первые вратарские упражнения с мячами в реабилитационной зоне. Там он спас первые мячи, и мне было приятно видеть, как он это делает. Я на сто процентов уверен, что Ману хочет быстрее играть. Теперь давайте подождем и посмотрим за его восстановление, подбодрим его на этом пути. Он наш капитан, капитан сборной Германии. Мы говорим об очень большой личности в немецком спорте и в «Баварии», так что держим пальцы скрещенными, он получит любую поддержку от нас», — приводит слова Тухеля Bild.

36-летний немецкий голкипер сломал ногу во время отдыха на горнолыжном курорте 10 декабря и выбыл до конца сезона-2022/23.

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, набрав 58 очков за 27 туров.

Мануэль Нойер
ФК Бавария
Томас Тухель
Бундеслига
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