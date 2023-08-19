Тухель рассказал, каким видит футбол «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал, какую игру хочет видеть от своей команды.

«Хочу, чтобы мы играли быстрее, доминировали на половине поля соперников и держали их подальше от наших ворот. Мы хотим реализовать активный стиль, в котором мы рискуем в последней трети поля, но где мы также играем безопасно и доминируем в центре и защите. Проще говоря, мы хотим атаковать и создавать как можно больше моментов, и мы хотим защищаться вместе. Мы не хотим допускать моменты у своих ворот. Нам также не хватало боевого духа, который смогли бы почувствовать все на стадионе, что в команде все бьются друг за друга. Нам нужно быть более жесткими и лучше подготовленными к трудным моментам во время матчей. Так что у нас много работы», — приводит слова Тухеля официальный сайт Бундеслиги.

В первом туре Бундеслиги «Бавария» обыграла «Вердер» со счетом 4:0.