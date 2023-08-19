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Германия

Сегодня, 07:51

Тухель рассказал, каким видит футбол «Баварии»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал, какую игру хочет видеть от своей команды.

«Хочу, чтобы мы играли быстрее, доминировали на половине поля соперников и держали их подальше от наших ворот. Мы хотим реализовать активный стиль, в котором мы рискуем в последней трети поля, но где мы также играем безопасно и доминируем в центре и защите. Проще говоря, мы хотим атаковать и создавать как можно больше моментов, и мы хотим защищаться вместе. Мы не хотим допускать моменты у своих ворот. Нам также не хватало боевого духа, который смогли бы почувствовать все на стадионе, что в команде все бьются друг за друга. Нам нужно быть более жесткими и лучше подготовленными к трудным моментам во время матчей. Так что у нас много работы», — приводит слова Тухеля официальный сайт Бундеслиги.

В первом туре Бундеслиги «Бавария» обыграла «Вердер» со счетом 4:0.

Источник: https://www.bundesliga.com/en/bundesliga/news/thomas-tuchel-interview-bayern-munich-kane-kim-titles-new-season-chelsea-psg-24394
Футбол
ФК Бавария
Томас Тухель
Бундеслига
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 1 1 0 0 4-0 3
2
 Дармштадт 0 0 0 0 0-0 0
3
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
4
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
5
 Хайденхайм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
8
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
10
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
11
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
12
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
14
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
15
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
16
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
17
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
18
 Вердер 1 0 0 1 0-4 0
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.08 21:30
Вердер – Бавария
 0 : 4
19.08 16:30
Аугсбург – Боруссия М
 - : -
19.08 16:30
Байер – РБ Лейпциг
 - : -
19.08 16:30
Хоффенхайм – Фрайбург
 - : -
19.08 16:30
Штутгарт – Бохум
 - : -
19.08 16:30
Вольфсбург – Хайденхайм
 - : -
19.08 19:30
Боруссия Д – Кельн
 - : -
20.08 16:30
Унион Б – Майнц
 - : -
20.08 18:30
Айнтрахт Ф – Дармштадт
 - : -
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«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
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