Игроки «Боруссии» были рады уходу Беллингема: они считают его эгоистом и самовлюбленным

Сегодня, 08:10
Футболисты дортмундской «Боруссии» были рады трансферу Джуда Беллингема в «Реал», сообщает Bild.
По информации источника, бывшие одноклубники Беллингема считали его эгоистичным и самовлюбленным. Сообщается, что для игроков было показательно то, что после матчей он ждал, пока вся команда сделает круг по стадиону, чтобы потом поаплодировать отдельно от всех и получить ответные аплодисменты фанатов.
В феврале 2022 года англичанин накричал на Нико Шульца за плохой пас во время матча Лиги чемпионов: «Ты не можешь отдать проклятый пас! Ты идиот! Каждый проклятый раз!».
Отмечается, что игроки чувствовали, что для Беллингема команда не была не первом месте.
20-летний Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в июле 2023 года. По данным портала Transfermarkt.com, испанский клуб заплатил за хавбека 103 миллиона евро.
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|И
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|П
|+/-
|О
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1
|Бавария
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|0
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|4-0
|3
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2
|Дармштадт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Вердер
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|18.08
|21:30
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Вердер – Бавария
|0 : 4
|19.08
|16:30
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Аугсбург – Боруссия М
|- : -
|19.08
|16:30
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Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|19.08
|16:30
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Хоффенхайм – Фрайбург
|- : -
|19.08
|16:30
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Штутгарт – Бохум
|- : -
|19.08
|16:30
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Вольфсбург – Хайденхайм
|- : -
|19.08
|19:30
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Боруссия Д – Кельн
|- : -
|20.08
|16:30
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Унион Б – Майнц
|- : -
|20.08
|18:30
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Айнтрахт Ф – Дармштадт
|- : -