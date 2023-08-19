Игроки «Боруссии» были рады уходу Беллингема: они считают его эгоистом и самовлюбленным

Футболисты дортмундской «Боруссии» были рады трансферу Джуда Беллингема в «Реал», сообщает Bild.

По информации источника, бывшие одноклубники Беллингема считали его эгоистичным и самовлюбленным. Сообщается, что для игроков было показательно то, что после матчей он ждал, пока вся команда сделает круг по стадиону, чтобы потом поаплодировать отдельно от всех и получить ответные аплодисменты фанатов.

В феврале 2022 года англичанин накричал на Нико Шульца за плохой пас во время матча Лиги чемпионов: «Ты не можешь отдать проклятый пас! Ты идиот! Каждый проклятый раз!».

Отмечается, что игроки чувствовали, что для Беллингема команда не была не первом месте.

20-летний Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в июле 2023 года. По данным портала Transfermarkt.com, испанский клуб заплатил за хавбека 103 миллиона евро.