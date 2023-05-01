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Сегодня, 07:19

Тухель считает, что «Баварии» нужно расти как команде

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель после победного матча с «Гертой» (2:0) в бундеслиге заявил, что клуб должен расти как команда. «Бавария» прервала безвыигрышную серию из 4 встреч.

«Было важно сохранять концентрацию все 90 минут и ничего не позволять сопернику. Важно было забить первыми, на это потратили много времени, упускали моменты. Но мы забили, а следом и второй мяч, и стало легче.

Мы чувствуем, что каждый из нас хочет добиться успеха. Мы должны расти как команда, и все это понимают», — цитирует Тухеля сайт «Баварии».

Благодаря этой победе «Бавария» с 62 очками вернулась на первое место в турнирной таблице бундеслиги. Дортмундская «Боруссия», которая в этом туре сыграла вничью с «Бохумом» (1:1), опустилась на вторую строчку с 61 очком.

ФК Бавария
Томас Тухель
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