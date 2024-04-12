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Германия

Сегодня, 20:10

Тухель заявил, что не будет смотреть потенциально чемпионский матч «Байера»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал, что не планирует смотреть матч, в по итогам которого «Байер» может стать чемпионом Германии.

«Нет. Я буду смотреть матч «Арсенала», — приводит слова Тухеля Bayern&Germany.

После 28 туров «Байер» с 76 очками лидирует в бундеслиге, опережая мюнхенцев на 16 очков. Команде Хаби Алонсо достаточно одержать одну победу в шести оставшихся встречах, чтобы гарантировать себе чемпионский титул.

14 апреля «Байер» на своем поле примет «Вердер» в матче 29-го тура бундеслиги. В этот же день «Арсенал» — соперник «Баварии» по ? финала Лиги чемпионов (первый матч — 2:2), сыграет с «Астон Виллой» в АПЛ.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Бавария
ФК Байер
Томас Тухель
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