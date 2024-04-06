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Германия

Сегодня, 18:32

Гол Вирца принес «Байеру» победу над «Унионом», «Лейпциг» разгромил «Фрайбург»

Ана Горшкова
Корреспондент
Флориан Вирц забивает с пенальти.
Фото Reuters
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«Байер» на выезде обыграл «Унион» в матче 28-го тура чемпионата Германии — 1:0.

На 45+3-й минуте защитник хозяев Робин Гозенс получил вторую желтую карточку и покинул поле. Единственный гол в игре забил полузащитник Флориан Вирц на 45+8-й минуте, реализовав пенальти.

«Байер» набрал 76 очков в 28 матчах и занимает первое место в турнирной таблице буендеслиги. На втором месте находится «Бавария» с 60 очками. Таким образом, «Байер» может досрочно стать чемпионом, если выиграет в следующем туре бундеслиги.

В другом матче 28-го тура «Фрайбург» дома уступил «Лейпцигу» — 1:4. За победителей голы забили Амаду Айдара, Лоис Опенда (дубль) и Беньямин Шешко.

Германия. Бундеслига 1. 28-й тур
06 апр, 16:30. Stadion An der Alten Forsterei (Берлин)
Унион Б
0:1
Байер
Германия. Бундеслига 1. 28-й тур
06 апр, 16:30. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
1:4
РБ Лейпциг

Источник: Таблица бундеслиги
Футбол
ФК Байер
ФК Лейпциг
ФК Унион Берлин
ФК Фрайбург
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