«Унион» обыграл «Вердер» и вышел в Лигу чемпионов

«Унион» дома обыграл «Вердер» в матче 34-го тура бундеслиги — 1:0.

Автором победного гола стал хавбек берлинской команды Рани Хедира, он отличился на 81-й минуте матча.

«Унион» занял 4-е место в турнирной таблице бундеслиги в сезоне-2022/23, команда впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов.

«Вердер» занял 13-е место с 36 очками.

В параллельном матче «Айнтрахт» дома одержал волевую победу над «Фрайбургом» — 2:1.

Счет в матче открыл хавбек гостей Винченцо Грифо. Двумя голами ответили футболисты хозяев, в составе «Айнтрахта» отличились Рандаль Коло-Муани и Жуниор Дина Ебимбе.

«Айнтрахт» занял 7-е место и не сыграет в еврокубках в следующем сезоне. «Фрайбург» закончил сезон на 5-й строчке и сыграет в Лиге Европы.

Менхенгладбахская «Боруссия» дома обыграла «Аугсбург» — 2:0. В составе хозяев отличились Лука Нетц и Йонас Хофманн.

«Боруссия» расположилась на 10-й строчке с 43 очками. «Аугсбург» находится на 15-м месте с 34 очками.