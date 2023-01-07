В «Баварии» подтвердили, что ведут переговоры о продлении контракта с Паваром

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич заявил, что клуб ведет переговоры о продлении контракта с защитником Бенжаменом Паваром.

«Мы уже обсуждали новый контракт. Бенжи — очень важный игрок нашей команды. И он сам сказал мне, что его все устраивает в «Баварии», — приводит слова Салихамиджича Bild.

Павар перешел в «Баварию» в 2019 году из «Штутгарта». Контракт защитника действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего француза в 35 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Павар забил 4 гола в 21 матче за «Баварию».