Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 21:20

В «Баварии» прокомментировали продление контрактов с Нойером и Ульрайхом

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд прокомментировал продление контрактов с голкиперами Мануэлем Нойером и Свеном Ульрайхом. Оба футболиста останутся в клубе до лета 2025 года.

«Мы очень рады, что Нойер и Ульрайх останутся с нами после окончания текущего сезона. Мануэль — наш капитан и уже много лет является лучшим вратарем мира. Свен тоже продемонстрировал свой высокий уровень в последние месяцы, пока Нойер был недоступен», — цитирует Фройнда официальный сайт команды.

После 12 туров «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 32 очка.

Мануэль Нойер
Свен Ульрайх
ФК Бавария
0
Читайте также
«Соцсети разрушают демократию». У мэра Парижа сдали нервы из-за подготовки к Олимпиаде-2024
Авербух рассказал, какие качества ценит в Щербаковой
Кириллов заявил о гибели 15 человек после применения ВСУ компонентов химоружия
Крупнейшему в мире айсбергу предрекли скорое исчезновение
СМИ заявили о желании НАТО предложить Киеву более простой план по вступлению
Источник сообщил о смерти в СИЗО бывшего молодого человека Анастасии Волочковой
Популярное видео
«Шальке» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Аугсбург»: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Боруссия» М: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Герта»: чемпионат Германии, 21-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Унион»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бохум»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Бавария»: чемпионат Германии, видеообзор
«Боруссия» Д — «Фрайбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Бавария»: чемпионат Германии, 16-й тур, видеообзор матча
«Шальке» — «Бавария»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Штутгарт»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
Бундеслига: 14-й тур, видеообзоры матчей
«Кельн» — «Байер»: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Нойер поделился эмоциями от нового контракта с «Баварией»