Сегодня, 17:21
Портал FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших тренеров мира в возрасте до 40 лет.
Его возглавил Юлиан Нагельсманн, который сейчас тренирует сборную Германии.
В тройку попали главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим и экс-наставник «Спартака», а ныне тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско.
Главный тренер «Бирмингема» Уэйн Руни замыкает список из 7 специалистов.
Рейтинг лучших тренеров мира до 40 лет по версии FourFourTwo:
1. Юлиан Нагельсманн (сборная Германии)
2. Рубен Аморим («Спортинг»)
3. Доменико Тедеско (сборная Бельгии)
4. Венсан Компани («Бернли»)
5. Маттиас Яйссле («Аль-Ахли»)
6. Вилл Стилл («Реймс»)
7. Уэйн Руни («Бирмингем»)
28 ноября FourFourTwo назвал Лионеля Месси лучшим футболистом XXI века.
Ранее Анри был признан лучшим форвардом 2000-х по версии FourFourTwo, Роналду был признан лучшим полузащитником 2000-х, а лучшим защитником первого десятилетия XXI века стал Джон Терри.