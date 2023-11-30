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Германия

Сегодня, 17:21

Нагельсманн признан лучшим тренером мира до 40 лет по версии портала FourFourTwo, Тедеско — третий

Руслан Минаев
Юлиан Нагельсманн.
Фото Reuters
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Портал FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших тренеров мира в возрасте до 40 лет.

Его возглавил Юлиан Нагельсманн, который сейчас тренирует сборную Германии.

В тройку попали главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим и экс-наставник «Спартака», а ныне тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско.

Главный тренер «Бирмингема» Уэйн Руни замыкает список из 7 специалистов.

Рейтинг лучших тренеров мира до 40 лет по версии FourFourTwo:

1. Юлиан Нагельсманн (сборная Германии)

2. Рубен Аморим («Спортинг»)

3. Доменико Тедеско (сборная Бельгии)

4. Венсан Компани («Бернли»)

5. Маттиас Яйссле («Аль-Ахли»)

6. Вилл Стилл («Реймс»)

7. Уэйн Руни («Бирмингем»)

28 ноября FourFourTwo назвал Лионеля Месси лучшим футболистом XXI века.

Ранее Анри был признан лучшим форвардом 2000-х по версии FourFourTwo, Роналду был признан лучшим полузащитником 2000-х, а лучшим защитником первого десятилетия XXI века стал Джон Терри.

Венсан Компани
Уэйн Руни
Футбол
Доменико Тедеско
Юлиан Нагельсманн
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