«Вердер» арендовал у «Вольфсбурга» экс-игрока «Динамо» Филиппа

Нападающий «Вольфсбурга» Максимилиан Филипп на правах аренды перешел в «Вердер», сообщает сайт клуба из Бремена.

Соглашение с 28-летним нападающим рассчитано до конца сезона-2022/23.

В нынешнем сезоне Филипп провел три матча в чемпионате Германии и результативными действиями не отметился.

Напомним, что Максимилиан Филипп с 2019 по 2020 годы выступал за московское «Динамо». Всего за бело-голубых форвард сыграл 29 матчей, забив девять мячей.

Осенью 2020 года «Вольфсбург» арендовал немца у «Динамо», а следующим летом выкупил его у российского клуба.