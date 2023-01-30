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Германия

Сегодня, 17:15

«Вердер» арендовал у «Вольфсбурга» экс-игрока «Динамо» Филиппа

Иван Шитик
Корреспондент
Максимилиан Филипп.
Фото ФК «Вердер»
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Нападающий «Вольфсбурга» Максимилиан Филипп на правах аренды перешел в «Вердер», сообщает сайт клуба из Бремена.

Соглашение с 28-летним нападающим рассчитано до конца сезона-2022/23.

В нынешнем сезоне Филипп провел три матча в чемпионате Германии и результативными действиями не отметился.

Напомним, что Максимилиан Филипп с 2019 по 2020 годы выступал за московское «Динамо». Всего за бело-голубых форвард сыграл 29 матчей, забив девять мячей.

Осенью 2020 года «Вольфсбург» арендовал немца у «Динамо», а следующим летом выкупил его у российского клуба.

Максимилиан Филипп
ФК Вердер
ФК Вольфсбург
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