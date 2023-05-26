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Сегодня, 16:45

Защитник «Баварии» Дэвис озвучит героя мультфильма

Виктория Кравченко
Альфонсо Дэвис.
Фото Global Look Press
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Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис озвучит одного из героев в сиквеле мультфильма «Человек паук: Через вселенные», пишет Goal.

Ранее сообщалось, что футболист — главная цель «Реала» на летнее трансферное окно.

22-летний канадец играет за «Баварию» с января 2019 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне Дэвис провел 38 матчей за клуб во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 8 голевых передач. Стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.

Источник: https://www.goal.com/en
ФК Бавария
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