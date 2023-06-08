Альфонсо Дэвис: «Моя главная цель — играть в «Баварии» и помогать команде»

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис высказался о возможном уходе из клуба.

«Информация о переходе появляется, но это все еще слухи. У меня еще есть два года по контракту. Моя главная цель — играть в «Баварии» и помогать команде», — цитирует журналист Фабрицио Романо Дэвиса.

Защитник выступает за «Баварию» с 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Дэвис провел 38 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 8 результативных передач. 22-летний канадец не выходил на поле с конца апреля из-за травмы.