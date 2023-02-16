Зоммер рассказал, что все еще привыкает к игре «Баварии»

Голкипер «Баварии» Янн Зоммер отреагировал на игру команды против «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).

«Я привыкаю к стилю игры «Баварии». Здесь у меня меньше работы, чем обычно. В Лиге чемпионов приходится сложнее. Конечно, это подарок, когда защитники перед тобой так хорошо защищаются», — заявил Зоммер после матча.

Футболист стал игроком «Баварии» этой зимой.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» пройдет 8 марта на «Альянц-Арене». Начало — в 23.00 по московскому времени.