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Германия

Сегодня, 10:29

Зоммер рассказал, что все еще привыкает к игре «Баварии»

Виктория Кравченко
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Голкипер «Баварии» Янн Зоммер отреагировал на игру команды против «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).

«Я привыкаю к стилю игры «Баварии». Здесь у меня меньше работы, чем обычно. В Лиге чемпионов приходится сложнее. Конечно, это подарок, когда защитники перед тобой так хорошо защищаются», — заявил Зоммер после матча.

Футболист стал игроком «Баварии» этой зимой.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» пройдет 8 марта на «Альянц-Арене». Начало — в 23.00 по московскому времени.

Янн Зоммер
ФК Бавария
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