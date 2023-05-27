Безумная чемпионская развязка в бундеслиге. Драма «Боруссии» и безумный характер «Баварии»

Германия не дождалась падения гегемона.

Интрига в последнем туре бундеслиги и «Бавария» в роли догоняющей — когда такое в последний раз было?! «Мы достаточно часто ошибались и сейчас находимся в такой ситуации, в чем можем винить только себя», — говорил Томас Тухель. А еще тренер, чья работа в Мюнхене вызывает массу вопросов, заметил, что кроме собственной победы его команде потребуется помощь, и случиться — как в Дортмунде, так и Кельне — может все, что угодно.

Томас словно в воду глядел. Уже на 8-й минуте Коман закрутил мяч в дальний угол и вывел «Баварию» на первое место. Дальше — больше. «Майнц», который месяц назад отправил мюнхенцев в нокаут тремя голами за 14 минут (3:1), а потом проиграл все четыре матча, организовал проблемы и второму фавориту.

Да какие! Сначала гости забили после углового. Потом — когда в штрафной попали по ногам Рафаэлу Геррейру и ВАР порекомендовал арбитру сходить к монитору — несгибаемый Аллер дрогнул при исполнении пенальти. А когда «шмели», казалось, обложили ворота «Майнца», тот огрызнулся убийственной контратакой. Два центральных защитника «Боруссии» предоставили Онисиво режим наибольшего благоприятствования, и мяч закатился в сетку, словно издеваясь над хозяевами и их исстрадавшимися в ожидании титула фантастическими болельщиками.

Эдин Терзич словно предчувствовал возможные проблемы, понимая: его молодая команда никогда не играла под таким давлением. Поэтому 40-летний специалист говорил весьма банальные вещи о том, что обстановка не должна слишком сильно влиять на команду, что не нужно делать ничего экстраординарного, а мяч и поле — такие же, как неделю назад.

Пропустивший прошлый тур из-за проблем со здоровьем Беллингем смотрел за разворачивающейся на поле драмой со скамейки. Только у него все впереди — вероятнее всего, уже в «Реале». А вот экстренно вступившего в игру незадолго до перерыва Ройса безумно жаль. Скорее всего, несмотря на продленный еще на сезон контракт, такого шанса впервые в карьере поднять над головой «Серебряную салатницу» у Марко больше не будет.

А он — за неделю до своего 34-го дня рождения — заслуживал этого больше, чем кто-либо другой. Гораздо больше другого ветерана — Хуммельса. Тот одиннадцать лет назад уже становился с «Боруссией» чемпионом. К тому же Матс — вернувшийся из «Баварии» блудный сын, тогда как Ройс оставался верен желто-черным цветам, несмотря на массу имевшихся предложений.

В субботу он бился как лев. А «Боруссию» во втором тайме повел за собой 18-летний Мукоко. Другие, правда, губили момент за моментом — били то мимо, то во вратаря. «Майнц», впрочем, мог все закончить в одной из многочисленных контратак. По такой игре Дортмунду оставалось только верить в чудо в Кельне, и оно едва не произошло.

«Бавария» Тухеля во вторых таймах — настоящая катастрофа. А запаса в счете не было, так как гол Сане отменили из-за контакта мяча с рукой. Да, выручал Зоммер, вытянув убойный удар из-под перекладины, однако пенальти на 80-й минуте развернул настроение в Мюнхене и Дортмунде на 180 градусов.

Далее должно было быть написано про то, что такая «Бавария» не заслуживала титул. Про провалившегося Тухеля и то, что генеральный директор Оливер Кан со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем похоронили сезон отставкой Юлиана Нагельсманна. Только все эти мысли отправил в корзину знаменитый мюнхенский характер и персонально Мусиала, которому хватило нескольких минут, чтобы подарить Мюнхену одиннадцатое подряд чемпионство.

Это — триумф баварского духа. То, что помогает оставаться на вершине даже вопреки законам логики. То, чего, к сожалению, нет у оказавшейся сырой для больших свершений «Боруссии».

Наверное, если бы она была «Баварией», то вслед за голом Зюле на шестой добавленной минуте последовал бы еще один. Однако это ненаучная фантастика, а в реальной бундеслиге все по-прежнему. Даже больная и скандальная «Бавария» по-прежнему первая. Вопреки всему.