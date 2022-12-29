Красивая традиция культового немецкого клуба. Фанаты каждое Рождество собираются на стадионе и поют праздничные песни

Болельщики «Униона» задали настоящий тренд.

«Унион» — самое настоящее явление в немецком футболе. Команда из Копеника (района на юго-востоке Берлина) обрела культовый статус, обретаясь в низших дивизионах, — настолько уникальной была сформировавшаяся вокруг клуба культура. Последние же несколько лет и вовсе похожи на сказку:

— в 2019-м «Унион» впервые в истории вышел в бундеслигу;

— в сезоне-2020/21 команда заняла 7-е место и залетела в еврокубки, пробившись в Лигу конференций благодаря голу на 90+2-й минуте в матче последнего тура;

— новый чемпионат — новый шаг вперед, на этот раз «Унион» запрыгнул уже в Лигу Европы;

— в нынешнем сезоне «железные», как называют команду (Копеник — исторически рабоче-промышленный район Берлина, где еще в начале XX века располагались сталелитейные заводы), вышли в плей-офф Лиги Европы, а в бундеслиге лидировали на отрезке с 6-го по 12-й туры, и только к зимнему перерыву откатились на 5-е место.

И это притом что «Унион» по-прежнему живет довольно скромно. Когда команда три с половиной года назад выходила в бундеслигу, ее трансферным рекордом были 1,6 миллиона евро, выплаченные в 2017-м лондонскому КПР за Себастьяна Полгера. За время, проведенное в элите, «железные», что логично, стали немного богаче — помогли и выплаты по телеконтракту, и деньги от еврокубков, но все равно тратят умеренно. Нынешний трансферный рекорд — 8,5 миллиона евро за нигерийского форварда Тайво Авонийи из системы «Ливерпуля».

Впрочем, даже если бы «Унион» вылетел после первого же сезона в бундеслиге, болельщикам было бы все равно — рядом с клубом нет глорихантеров. Ну разве что хипстеры, желающие приобщиться к культовому футбольному культурному явлению.

«Мы проигрывали куда чаще, чем побеждали, но болельщики никогда не освистывали и не бросали нас. Атмосфера на стадионе всегда была невероятной», — рассказывал в интервью The Guardian бывший защитник «Униона» Рольф Вебер, проведший в клубе 11 лет.

Фанаты «Униона» готовы ради любимого клуба почти на все. После падения Берлинской стены и объединения Германии «Унион», как и многие другие клубы из восточной части страны, перманентно боролся с финансовыми трудностями. В 2004 году ситуация стала особенно тяжелой — нужно было собрать 1,46 миллиона евро, чтобы избежать банкротства. Тогда болельщики пошли сдавать кровь, а вырученные за донорство деньги переводили на счет любимой команды. Акция называлась «Пусти кровь за «Унион».

Рождественская песнопения болельщиков «Униона». Фото Global Look Press

Другой пример датирован 2008 годом. Клубу нужно было реконструировать старенький стадион «Ан дер Альтен Ферстерай». 2400 болельщиков помогали на стройке в качестве волонтеров, приходя туда едва ли не каждый день.

«Все внесли свой вклад в строительство. Я даже знаю людей, которые ради этого временно увольнялись с работы», — рассказывал один из лидеров фан-движения «Униона» Франк Фелькер в интервью журналу The Iron Curtain.

Но главное, благодаря чему «Унион» и его фанаты известны по всей Европе, — это так называемые Рождественские встречи. Суть в том, что каждый год 23 декабря болельщики собираются на стадионе, поют рождественские гимны и вообще отлично проводят время. Длится мероприятие 90 минут — как и футбольный матч.

Началось все в декабре 2003-го. «Унион» болтался внизу таблицы второй бундеслиги, финансовое положение было паршивым, и один болельщик на форуме фанатов «Униона» под ником «Железный Торстен» предложил: «А давайте соберемся на стадионе перед Рождеством?» Руководству клуба было не до этого, поэтому как-то помогать в организационном плане оно не стало, но и возражений тоже не последовало — болельщиков тихонько пропустили на трибуны. Собралось 89 человек. Не так уж и плохо для эпохи без смартфонов, соцсетей и групповых чатов в мессенджерах.

«Атмосфера в те дни вокруг клуба была довольно мрачной. И я подумал: «На носу Рождество и Новый год, нельзя входить с таким настроением в праздничный период, это же время надежды». И поскольку у нас есть давняя традиция заранее приходить на трибуны и за полчаса до начала матча петь наши песни, я подумал, почему бы не организовать такое собрание певцов в конце года», — вспоминал Торстен в книге «23.12 — 19 часов», выпущенной клубом к 10-летию Рождественских встреч.

Через год решили повторить. Собралось 300 человек, среди них репортер и фотограф одной из берлинских газет. При этом, по воспоминаниям Торстена, все прошло более хаотично и неорганизованно, чем в первый раз. Тем не менее на следующее утро, несмотря на сочельник, фанаты вернулись на трибуны, чтобы прибраться и вынести мусор.

«Мы поняли, что без правильной организации нам не обойтись», — рассказывал Торстен.

Болельщики «Униона». Фото Global Look Press

Так что в канун Рождества-2005 энтузиасты обратились за помощью в клуб, как раз в только что созданный отдел по работе с болельщиками. Это сработало. Оказалось, что множество людей, живущих в Копенике, хотят в этом участвовать. А одна из местных гимназий даже выделила свой школьный хор, чтобы помочь с музыкальной частью. Именно с 2005 года Рождественские встречи приняли свой нынешний формат — централизованная организация, праздничные и болельщицкие песни, море жареных колбасок и глинтвейна.

Если до 2013 года вход был свободным, то потом «Унион» начал продавать на Рождественские встречи билеты. Цена начиналась от 5 евро. Целью было не только и не столько заработать на ставшем невероятно популярным мероприятии, но и упорядочить вход — желающих было слишком много. Так, в 2018-м на «Ан дер Альтен Ферстерай» собралось 28 500 человек. Билеты разлетались за несколько часов, будто на концерт рок-звезд.

В 2020-м и 2021-м из-за ковида Рождественские встречи не проводились, но в 2022-м клуб объявил о возобновлении традиции. Билеты разыгрывались среди членов фан-клуба «Униона» (в нем насчитывается примерно 45 тысяч человек) в лотерею: победители получали один бесплатный билет и возможность выкупить еще один.

Рождественские встречи стали символом не только «Униона» (клуб, например, выпускает и реализует специализированные линейки мерча), но и Берлина в целом. В декабре 2016-го в столице Германии произошел теракт — грузовик въехал в толпу людей на рождественском рынке, 12 человек погибло, десятки получили ранения. Встал вопрос, проводить ли праздник. Ответ был однозначным. Это должно было стать демонстрацией солидарности и решительности берлинцев.

«Я пришел, потому что важно быть тут. Это Рождество. Это наша культура. Я не хотел даже думать о том, что не смогу прийти сюда из-за одного или нескольких идиотов. Я счастлив быть тут. Это невероятное чувство единения, просто мурашки по коже. Для нас быть тут — это своего рода заявление», — рассказывал болельщик «Униона» Марио Шахт журналистам The New York Times.

Идея оказалась настолько мощной, что проводить свои Рождественские встречи стали и другие немецкие клубы. Например, в 2018-м это сделала дортмундская «Боруссия», организовывал подобный праздник и «Шальке».