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Германия

Сегодня, 18:45

Луневу лучше было не ехать в Германию. Пять советов будущим легионерам из России

Артем Белинин
Футболист Андрей Лунев
Андрей Лунев.
Фото Global Look Press
Футболист Андрей Лунев
Андрей Лунев.
Фото Global Look Press
Андрей Лунев и Фредрик Йенсен
Андрей Лунев и Фредрик Йенсен.
Фото Global Look Press
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По мотивам пребывания голкипера в «Байере».

Андрей Лунев уходит из леверкузенского «Байера» — клуб поблагодарил голкипера за преданность, что показательно: больше благодарить особо не за что. За два года у россиянина скопилось 200 дней в лазарете и больше 40 пропущенных игр, а вот выходов на поле набралось всего три.

По эпичности и КПД немецкое путешествие Лунева обогнало даже итальянские приключения Кокорина — так уезжать точно не стоило. Но неудача голкипера — отличная наука будущим поколениям, кажется логичным зафиксировать ее по пунктам.

1. Если ты голкипер — не иди вторым номером

Среди вратарей за место в старте грызутся лишь Максименко и Селихов, и иногда Лещук с Шуниным; но в тренде все-таки стабильность на этой позиции. Тренеры, осознанно или нет, мечтают найти того самого голкипера и не двигать его больше никогда — примеров тому масса. Данный факт играет вратарям как в плюс, так и в минус: стал основным — значит, почти навечно, но если вдруг уступил место — отдыхай до особого случая.

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В условиях, когда большинство тренеров не ротируют позицию и готовы до последнего верить во вратаря, идти куда-то вторым номером — значит дополнительно усложнять себе задачу. От тебя потребуется оверперформанс, подвиг, впечатление в нескольких редких матчах. Доказывать, что железобетонный вариант — это ты, — путь без права на ошибку, а такие риски ни к чему.

Если в команде есть 100-процентный первый номер — забудь. Ты его не подсидишь. Ищи команды с проблемными или травмированными вратарями и с ходу бронируй рамку. В противном случае сиди дома.

2. Изучай конкурентов

Универсализированный первый пункт. Смотри, с кем тебе придется бодаться за место в старте: если твой конкурент — капитан команды, который к тому же за карьеру пропустил из-за травм всего десять матчей, — возможно, стоит поискать другой вариант.

Когда твой конкурент — легенда клуба, обладатель «Золотого мяча» (тут лучше сразу ехать в Санкт-Петербург), человек с идеальным здоровьем и так далее, не геройствуй. В этом нет смысла. Выбирай клуб, где твоя позиция хотя бы немного проседает или ротируется — годы на лавке в зачет не идут.

Футболист Андрей Лунев

3. Следи за здоровьем

Собрался в Европу — следи за здоровьем. Соблюдай режим, правильно питайся, пройди врачей, узнай тонкие места, закачивай их. В силу ряда особенностей в России у тебя почти наверняка будет второй шанс, тогда как в Европе, вероятно, — одна попытка. Приехать в новый клуб и провести 200 дней в лазарете означает, что второго европейского клуба в твоей карьере может не быть. Если ты не Александр Кокорин, конечно.

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Помни, трансфер в заграничный клуб — непростая задача как для тебя, так и для принимающей стороны. И если после всего ты вдруг начнешь лежать в больнице чаще, чем тренироваться, — все было зря. Так что по мере возможностей (понятно, что у всех разный организм) подтяни слабые места и исключи риски — не надейся на случай. Да и для российских команд это сделать не помешает.

4. Не стесняйся проситься в аренду

Если ты пропустил первые три пункта и таки лежишь в лазарете, пока твоя позиция наглухо перекрыта капитаном команды, — подумай об аренде. Хорошо отыграть в другом клубе — это +200% к репутации, потому как покажет, что это не ты плохой игрок, а просто команда тебе не подошла.

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История знает сотни и тысячи случаев реанимирующих аренд. Так что не стесняйся этого инструмента — быть может, тебя возьмет другой европейский клуб, таким образом еще больше погрузишься в местное футбольное пространство. И даже карьеру перезагрузишь — Миранчук и Кокорин тому пример.

Андрей Лунев и Фредрик Йенсен

5. Выбирай клуб по совокупности факторов, а не географическому признаку

Самое важное — не рвись в Европу, потому что это Европа. Да, десятилетие «золотых паспортов» пропитало злостью к игрокам, которые выбирают дом и деньги вместо мифического «вызова», но не ведись на эти разговоры. Все нужно делать с умом.

Подбирая новый клуб, оценивай комплекс факторов. Кто тренер? Как он относится к новичкам? В какой футбол играет? Какие перспективы у клуба? Какая инфраструктура? Что с деньгами? Если предлагают меньше, чем сейчас, есть ли вариант потом заработать больше? И еще с десяток вопросов.

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Если большинство факторов складываются удачно — надо ехать. А уезжать потому, что кто-то похвалит за выход из зоны комфорта, — обычно дело неблагодарное. Оценивай клуб как клуб, а не как град на холме. Потому что благодаря хорошему анализу можно отлично провести время даже в «Буде-Глимт», а без него — страдать во Флоренции. Хотя, казалось бы!

Андрей Лунев наверняка вспомнит про «Байер» много хорошего — новый опыт, работу с Алонсо, классных партнеров, жизнь в Европе. Но повторять его путь не нужно. Важно помнить, что ты футболист, а не турист, — и именно этим руководствоваться в карьере.

Андрей Лунев
Футбол
РПЛ
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