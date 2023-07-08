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Голландия

Сегодня, 00:56

«Аякс» поддержал ван дер Сара, попавшего в реанимацию

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Аякс» выразил поддержку бывшему генеральному директору клуба Эдвину ван дер Сару. 52-летний голландец находится в реанимации.

«В пятницу у Эдвина ван дер Сара произошло кровоизлияние в мозг. В настоящее время он находится в больнице в отделении реанимации в стабильном состоянии. Как только появится более конкретная информация, последует обновление. Все в «Аяксе» желают Эдвину скорейшего выздоровления. Мы думаем о тебе», — написала пресс-служба клуба в Twitter.

Ван дер сар с 1990 по 2011 год играл за «Нордвейк», «Аякс», «Ювентус», «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед». После завершения карьеры вратаря он работал в структуре «Аякса».

Эдвин Ван дер Сар. Ван дер Сар находится в реанимации, у него произошло кровоизлияние в мозг
Эдвин ван дер Сар
ФК Аякс
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Ван дер Сар находится в реанимации, у него произошло кровоизлияние в мозг