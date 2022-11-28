Дик Адвокат объяснил, почему согласился возглавить голландский «Ден Хаг»

Новый главный тренер «Ден Хага» Дик Адвокат объяснил, почему согласился возобновить карьеру ради предложения этой команды.

«Я признаю, что вернуться в «Ден Хаг» — это нечто особенное. Для кого-то этот переезд может стать неожиданностью, но я не мог упустить такую возможность: тренировать клуб, с которым у меня связано столько воспоминаний. Мы все знаем о текущей ситуации в клубе, и наша цель ясна. На данный момент «Ден Хаг» нуждается в более высоких результатах. Я отдам все свои силы до конца сезона, чтобы добиться этого», — приводит слова 75-летнего специалиста сайт клуба.

Клуб выступает во второй по силе лиге Нидерландов. После 16 туров «Ден Хаг» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата.

С 2006 по 2009 год Адвокат возглавлял «Зенит», с которым по выиграл чемпионат и Суперкубок России, завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА. С 2010 по 2012 год являлся главным тренером сборной России.