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Вратарь «Валвейка» пришел в сознание после серьезной травмы в матче с «Аяксом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Вратарь «Валвейка» Этьенн Фассен находится в сознании после серьезной травмы, полученной в матче с «Аяксом» в 7-м туре чемпионата Нидерландов, сообщает AT5.

По информации издания, нахождение 28-летнего голкипера в сознании подтвердил представитель «Валвейка». Сейчас футболист находится в больнице.

30 сентября встреча была остановлена из-за тяжелой травмы Фассена. На 84-й минуте вратарь столкнулся с форвардом гостей Брайаном Бробби и в неподвижном состоянии остался на газоне. Игроки «Валвейка» образовали круг вокруг лежащего партнера, после чего его унесли на носилках. Арбитр остановил матч при счете 3:2 в пользу «Аякса».

Футбол
ФК Аякс
ФК Валвейк
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Прерванный из-за травмы голкипера «Валвейка» матч с «Аяксом» не будет доигран в субботу