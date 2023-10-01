Президент «Валвейка» рассказал о состоянии вратаря Фассена

Президент «Валвейка» Франк ван Моссельвельд рассказал о состоянии вратаря Этьена Фассена после серьезной травмы.

«Он был в сознани, но совершенно забыл, что произошло. Но он смог отвечать. Я хотел бы поблагодарить врачей, они немедленно реанимировали его, потому что он не реагировал. Это было связано с ударом, который он получил по голове. Из-за этого он потерял сознание», — приводит слова Ван Моссельвельда ESPN.

30 сентября встреча между «Валвейком» и «Аяксом» была остановлена из-за тяжелой травмы Фассена. На 84-й минуте вратарь столкнулся с форвардом гостей Брайаном Бробби и в неподвижном состоянии остался на газоне. Игроки «Валвейка» образовали круг вокруг лежащего партнера, после чего его унесли на носилках. Арбитр остановил матч при счете 3:2 в пользу «Аякса».