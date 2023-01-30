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Сегодня, 11:25

Яровинский рассказал о том, как Фергюсон «зажег» на банкете с представителями ПСВ

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Рубина» и ЦСКА Олег Яровинский рассказал историю о том, как легендарный тренер Алекс Фергюсон пошутил на банкете с представителями футбольного клуба ПСВ.

«Многие футбольные тренеры обладают сильным чувством юмора. Я лично знаком с Алексом Фергюсоном — дважды ужинали вместе, когда ЦСКА играл против «МЮ» в Лиге чемпионов. И на протяжении всего вечера Фергюсон травил разные истории и прикалывался над окружающими

Он рассказывал, как однажды оказался на таком ужине с представителями ПСВ. Говорит: «Я не знал с чего начать разговор. Чопорные голландцы сели и стали обсуждать природу и погоду. Мне стало скучно!» И тут он вспомнил, что как-то давно хотел купить в «МЮ» вратаря из ПСВ. Ну и выдал: «Вратарь он был нормальный, фамилии, к сожалению, не помню. Но какая же у него была жена! Просто огонь. Я сразу обратил внимание на ее огромную грудь!» Сэр Алекс думал, что эта забавная история разбавит обстановку. Но видит, что ребята из совета директоров ПСВ молчат, не смеются. И тут один из них говорит: «Сэр Алекс, этим вратарем был я», — приводит Sport24 слова Яровинского.

Фергюсон был главным тренером шотландских клубов и с 1986 по 2013 год возглавлял «Манчестер Юнайтед», который под его руководством 13 раз становился чемпионом премьер-лиги.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-30-yego-zhena-prosto-ogon-ya-srazu-obratil-vnimaniye-na-yeye-ogromnuyu-grud-legendarnyy-fergyuson-zazheg-na-bankete
ФК ПСВ
Алекс Фергюсон
Олег Яровинский
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