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Страшная травма головы вратаря «Валвейка» в матче с «Аяксом». Его реанимировали прямо на поле

Вратарь «Валвейка» получил страшную травму головы в матче с «Аяксом»
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Врачи спасают на поле Этьенна Фассена.
Фото AFP
Врачи спасают на поле Этьенна Фассена.
Фото AFP
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Матч решили не доигрывать.

Матч 7-го тура чемпионата Нидерландов между «Валвейком» и «Аяксом» развивался так, как и должен был, — амстердамцы вели 3:2, дело шло к их победе. Но на 84-й минуте случилось страшное — форвард «аяксидов» Брайан Бробби влетел коленом в голову вратаря хозяев Этьенна Фассена.

Эпизод матча &laquo;Валвейк&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Аякс&raquo;. Вратарь «Валвейка» пришел в сознание после серьезной травмы в матче с «Аяксом»

Эпизод развивался как совершенно рядовой — Бробби на скорости получил мяч в штрафной, проткнул его и побежал догонять; в этот момент голкипер сократил дистанцию и пошел на перехват, не успев сгруппироваться, — так и произошло столкновение. Вратари регулярно получают удары в таких ситуациях — но Фассену досталось гораздо жестче. Он сразу же рухнул на газон, а все, кто находился рядом, стали сигнализировать о том, что нужна помощь.

Врачи оказались на поле уже через несколько секунд и начали приводить Этьенна в чувство. Вокруг развесили защитные полотна (чтобы скрыть пострадавшего от лишних глаз), вынесли дефибриллятор. Его даже применили — впрочем, позднее стало известно, что мера эта была чрезмерная — с сердцем Фассена все оказалось в порядке. «Наш медицинский персонал сразу же начал реанимацию, но, похоже, проблема была не в сердце», — сказал директор «Валвейка» Фрэнк ван Мосселвельд.

Фассен то приходил в себя, то терял сознание — в итоге его кое-как откачали и отправили в больницу. По информации местной прессы, по дороге он очнулся окончательно, однако ничего не помнил. В это время две команды, посовещавшись, решили матч не доигрывать, несмотря на то что большая его часть уже осталась позади.

«Он был в сознании, но совершенно забыл, что произошло. Но он смог отвечать. Я хотел бы поблагодарить врачей, они немедленно реанимировали его, потому что он не реагировал. Это было связано с ударом, который он получил по голове. Из-за этого он потерял сознание», — приводит слова ван Моссельвельда ESPN.

Врачи спасают на поле Этьенна Фассена.
Фото AFP

В своих социальных сетях «Аякс» обратился к болельщикам с такими словами: «Речь идет не только о футболе. Молимся, чтобы ты был в порядке, Этьенн».

Интересно, что это уже не первый матч «Аякса» в сезоне, который амстердамцы не завершили. Только на прошлой неделе матч амстердамцев против «Фейеноорда» был прерван арбитром на 55-й минуте из-за поведения фанатов — переигрывать дерби пришлось через несколько дней, в среду. Кстати, «аяксиды» разгромно влетели со счетом 0:4. Теперь им вновь придется переигрывать матч — и результат под большим вопросом.

Футбол
ФК Аякс
ФК Валвейк
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