«Пожму ли руку Адвокату? Сначала посмотрю на его лицо». Как Булыкин играл за «Аякс»

Переход 31-летнего Дмитрия Булыкина в «Аякс» стал возможен после его потрясающего сезона в составе «Ден Хаг». В 30 матчах чемпионата Голландии-2010/11 российский форвард забил 21 гол, заняв второе место в списке лучших бомбардиров. Его опередил лишь Бьорн Влеминск из НЕК с 23 мячами.
В августе 2011 года Булыкин подписал однолетний контракт с амстердамцами.
— Я очень доволен, — сказал Дмитрий в интервью «СЭ». — Оказался в таком знаменитом клубе, впереди Лига чемпионов, где среди наших соперников «Реал» и «Лион». Остается только играть и забивать.
— Выступая за «Ден Хаг», вы «Аяксу» забивали?
— Нет. Поэтому они меня, наверное, и взяли (смеется).
— Известно, что у «Аякса» с «Ден Хаг» непростые отношения.
— Приблизительно, как у «Зенита» со «Спартаком».
Главный тренер «Аякса» Франк де Бур изначально отводил Булыкину роль второго нападающего, и россиянин это прекрасно понимал:
— Де Бур сказал, что рассчитывает на меня как на опытного футболиста, который может зацепиться за мяч, побороться в штрафной при навесах. Разговор был хороший, надеюсь, все сложится нормально. Я помню еще, как Франк де Бур играл, это был выдающийся футболист. Приятно, что он захотел меня пригласить. «Аякс» нынче частенько играет по схеме 4-3-3. Крайние нападающие возвращаются в середину поля, помогают защите, а один форвард — сейчас, как правило, это Сигторссон — всегда впереди. По большому счету, именно исландец — мой главный конкурент за место в основе. Он не такой габаритный, как я, — более легкий, быстрый. Ну а мой козырь — игра головой, плюс я хорошо использую корпус, и мне помогает приобретенный с годами опыт.
Булыкин дебютировал за «Аякс» 14 сентября, проведя всего 9 минут в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Лиона» (0:0). В целом в той ЛЧ россиянин провел на поле всего 45 минут, отдав результативную передачу во встрече с загребским «Динамо».
В своей первой игре за амстердамцев в чемпионате страны Булыкин спас команду де Бура от поражения от ПСВ. Выйдя на замену в середине второго тайма, он через 15 минут в касание замкнул прострел с правого фланга, опередив защитника.
— Конечно, получаю удовольствие от работы в «Аяксе». Причем каждый день. Да от одного общения с такими людьми, как Франк де Бур и Деннис Бергкамп (помощник де Бура. — Прим. «СЭ»). К нам в раздевалку живые легенды футбола заходят!
Несмотря на отличный сезон в «Ден Хаге» и удачный дебют в «Аяксе», главный тренер сборной России Дик Адвокат по-прежнему не видел Булыкина в составе своей команды. В одном из интервью «маленький генерал» даже заметил, что Дмитрию вряд ли удастся закрепиться в составе амстердамцев.
— Адвокат так сказал? Нас рассудит время, — заметил в свою очередь Булыкин. — А пока мне не хочется обсуждать точку зрения Адвоката. В данный момент я просто рад за себя и за тех людей, которые меня поддерживают.
— Надежда, что когда-нибудь вас в сборную все-таки позовут, по-прежнему жива?
— Думать об этом я не прекращал.
— Павлюченко с Погребняком, как и вы, форварды фактурные, мощные. Поэтому некоторые специалисты и болельщики считают: зачем вдобавок брать Булыкина? Может, они правы?
— Я так считаю: кто в лучшей форме, тот и достоин быть в сборной.
А вот точка зрения Адвоката, которую он в те дни высказал в разговоре с корреспондентом «СЭ».
- Булыкин — тот же тип форварда, каких у нас хватает. Но, к примеру, Погребняк и с мячом обращается лучше, и в воздухе сильнее. Ничего не имею против Булыкина, однако считаю, что другие футболисты этого амплуа могут принести команде больше пользы. Это все, что обусловливает мое решение.
Спасительный гол в игре с ПСВ в одночасье не сделал Булыкина игроком стартового состава. В следующих четырех встречах он выходил лишь на замену, а в матче с «Родой» и вовсе все 90 минут просидел на скамейке.
Не должен был Дмитрий начинать с первых минут и игру с «Утрехтом». Однако де Йонг получил травму на 3-й минуте, и де Бур бросил в бой россиянина. Булыкин этим шансом воспользовался сполна, оформив дубль! Впрочем, «Аякс» все равно уступил — 4:6.
— Честно говоря, я даже не успел размяться: переоделся на скамейке и выбежал на поле, — признался россиянин. — А через четыре минуты забил.
— Как открыли счет?
— После прострела с левого фланга Бурригтера сыграл на опережение. А второй мяч провел головой, воспользовавшись передачей с правого края Сулеймани.
Вместе с тем Дмитрий объяснил, почему, как правило, начинает матчи в резерве:
— У «Аякса» в принципе манера игры, как у «Барселоны»: выдвинутого нападающего нет, но все много перемещаются. Поэтому партнерам трудно ко мне, играющему впереди, приспособиться. Чтобы мы поняли друг друга, нужно время. Я общался с де Буром, и он сказал: не стоит расстраиваться — сезон длинный, надо сохранять концентрацию, быть в форме и ждать своего шанса. А поскольку он приверженец ротации состава, то шанс будет.
— Когда стало известно, что вы переходите в «Аякс», Дик Адвокат многозначительно говорил: мол, знает, для чего берут Булыкина. Похоже, имел в виду, что вам заранее отводится роль запасного.
— Читал. Предпочитаю концентрироваться на своих делах и не слушать много критики. Но то, что меня брали не первым нападающим, правда.
— Контактов со сборной России по-прежнему нет?
— Ничего нового. Помню, был у меня разговор с партнером по «Аяксу» датчанином Кристианом Эриксеном. Он спросил: «А что тебя в сборную не берут? Ты же забиваешь...» Я в ответ лишь плечами пожал. «Странно, — говорит, — когда я сидел на скамейке в «Аяксе», меня все равно брали в сборную. А одного футболиста, который все время играл в не очень сильном клубе, не приглашали».
— Ходят слухи, что у вас с Адвокатом чуть ли не конфликт...
— Я с ним вообще не знаком. Общались, можно сказать, пару раз только через прессу. И все корректно, деликатно. Да и с Бородюком проблем не должно быть: он был моим старшим партнером в «Локомотиве». Но, видимо, есть люди, которые не хотят меня видеть в сборной.
— Что при встрече скажете Дику Адвокату, который почему-то не вызывал вас в сборную? — спросили Булыкина уже в 2016 году, когда футболист объявил о завершении карьеры.
— Даже не знаю. Претензии? Да это его выбор был. У нас частенько такое случается, когда тренеру не подходит игрок, хотя он явно сильнее конкурентов. Того же Дзюбу Капелло пригласил в сборную под давлением болельщиков и прессы. У меня в свое время не было сил, менеджер не поспособствовал.
— Но руку-то голландцу пожмете?
— Не знаю. Сначала посмотрю на его лицо.
— ?
— Мне кажется, есть в нем какое-то лицемерие...
Из-за травмы Булыкин пропустил следующие две игры «Аякса» в чемпионате. После возвращения в строй его статус не изменился — футболист выходил на поле со скамейки.
Тем не менее зимние месяцы он провел ударно. В матче с «Ден Хаг» за 16 минут, отведенных ему де Буром, Булыкин забил гол после паса Кристиана Эриксена и отдал результативную передачу.
— На тренировке де Бур нередко бегает и работает с мячом вместе с футболистами, — рассказывал «СЭ» Булыкин. — После матча с «Ден Хаг» заметил: «Вот видишь — играешь с нами в «квадрат» и научился такой пас отдавать».
Выйдя на замену в матче с «Фейеноордом» на 74-й минуте, россиянин пустился в дриблинг, обыграл двух соперников и забил.
Против «Бреды» Булыкин наконец-то попал стартовый состав и не подвел де Бура, открыв счет во втором тайме.
— В нынешнем чемпионате Голландии вы сыграли за «Аякс» 420 минут и забили 6 голов. Получается, каждые 70 минут по мячу. Как вам такая статистика? — спросил форварда корреспондент «СЭ».
— По голландскому телевидению об этом говорили. И о том, что я нанес в створ ворот то ли восемь, то ли девять ударов и забил шесть голов. Телекомментатор сказал, что по эффективности в атаке я в голландском чемпионате лидирую с большим отрывом от всех.
Вадим Евсеев, поигравший с Булыкиным в «Локомотиве», в своем стиле объяснил тогда такую результативность бывшего одноклубника:
— Просто человек нашел свой чемпионат. Если сюда приедет, опять потухнет. Булыкин это понимает и не рвется в Россию. В Голландии открытый футбол, все заточено на атаку. Играют по любимой схеме Адвоката — 4-3-3. В обороне никто никого не страхует.
За 34 минуты поединка с НЕК Булыкин оформил дубль! Болельщики «Аякса» затянули: «Булыкин, Амстердам!»
Эти два мяча позволили ему вступить в «Клуб 100».
— Чувствую, Франк де Бур начинает мне доверять, — заметил форвард. — И хочется его доверие оправдать. Местные журналисты частенько повторяют, что у меня самый высокий КПД среди всех нападающих голландской лиги.
«Честно говоря, еще лет пять назад Булыкина в «Клубе 100» не ждали, несмотря на почти идеальные данные для центрфорварда таранного типа, на успешное начало карьеры, — писал корреспондент «СЭ». — Когда в 2003 году Дмитрий отметился хет-триком в победном для сборной России отборочном матче чемпионата Европы против Швейцарии, даже гостивший тогда в Москве король футбола Пеле предсказал ему большое будущее. Но долгое время росло лишь число клубов, цвета которых менял футболист, — «Локомотив», «Динамо», немецкий «Байер», бельгийский «Андерлехт», дюссельдорфская «Фортуна», голландский «АДО ден Хаг» и, наконец, «Аякс». Лишь совсем недавно, забив 21 гол в предыдущем сезоне за «Ден Хаг» (второй результат в чемпионате Голландии), Булыкин впервые публично выразил желание попасть в «Клуб 100 российских бомбардиров».
Раньше он предпочитал другие клубы, в основном ночные. По ходу своей футбольной карьеры Дмитрий успел сняться в сериале «Счастливы вместе», спеть с группой Reflex, поучаствовать в телевизионных шоу и прочих тусовках и даже получить ученую степень кандидата педагогических наук по специальности «Биомеханика», защитив диссертацию в РГУФКе на тему «Техника стартовых действий в футболе и легкоатлетическом спринте». До футбола ли тут было!
Но, видимо, с возрастом, с рождением дочерей, а главное, с переходом из сумасшедшего московского ритма в спокойную, размеренную жизнь Голландии сбивающих факторов на его профессиональном пути резко поубавилось. Футбол стал занимать доминирующее место в жизни Булыкина, и его бомбардирский талант сразу расцвел пышным цветом. В 31 год он установил личный рекорд сезонной результативности, так почему бы ему не пойти по этой части и дальше?"
Но дальше — не пошло. После дубля в следующих 11 матчах за «Аякс» в чемпионате Дмитрий лишь дважды попадал в стартовый состав. На острие атаки выходил номинальный полузащитник Сим де Йонг, который в последних 10 турах чемпионата набрал 12 баллов по системе гол плюс пас.
Три тура Булыкин пропустил из-за травмы, его КПД снизился — лишь один гол и одна результативная передача на финишном отрезке.
В итоге в мае 2012 года менеджер Булыкина Андрей Головаш сообщил «СЭ», что его клиент не продлит контракт с «Аяксом».
— Мы не видим в этом целесообразности, — сказал Головаш. — Прежде всего потому, что Дмитрий не получает достаточно игрового времени. У тренера амстердамцев Франка де Бура своя футбольная философия, и Булыкин в нее не совсем вписывается, даже несмотря на то, что по статистике он самый эффективный нападающий голландского чемпионата.
Булыкин перешел в «Твенте», а еще через год вернулся в Россию, подписав контракт с нижегородской «Волгой».
За «Аякс» Дмитрий провел во всех турнирах 26 матчей, забив 10 голов и отдав три результативные передачи. В составе амстердамцев он стал чемпионом Голландии.