«Пожму ли руку Адвокату? Сначала посмотрю на его лицо». Как Булыкин играл за «Аякс»

Вспоминаем, как российский нападающий выступал за амстердамский клуб, в который может перейти Эдуард Сперцян из «Краснодара».

«Почему не вызываю в сборную Булыкина? Погребняк лучше обращается с мячом»

Переход 31-летнего Дмитрия Булыкина в «Аякс» стал возможен после его потрясающего сезона в составе «Ден Хаг». В 30 матчах чемпионата Голландии-2010/11 российский форвард забил 21 гол, заняв второе место в списке лучших бомбардиров. Его опередил лишь Бьорн Влеминск из НЕК с 23 мячами.

В августе 2011 года Булыкин подписал однолетний контракт с амстердамцами.

— Я очень доволен, — сказал Дмитрий в интервью «СЭ». — Оказался в таком знаменитом клубе, впереди Лига чемпионов, где среди наших соперников «Реал» и «Лион». Остается только играть и забивать.

— Выступая за «Ден Хаг», вы «Аяксу» забивали?

— Нет. Поэтому они меня, наверное, и взяли (смеется).

— Известно, что у «Аякса» с «Ден Хаг» непростые отношения.

— Приблизительно, как у «Зенита» со «Спартаком».

Главный тренер «Аякса» Франк де Бур изначально отводил Булыкину роль второго нападающего, и россиянин это прекрасно понимал:

— Де Бур сказал, что рассчитывает на меня как на опытного футболиста, который может зацепиться за мяч, побороться в штрафной при навесах. Разговор был хороший, надеюсь, все сложится нормально. Я помню еще, как Франк де Бур играл, это был выдающийся футболист. Приятно, что он захотел меня пригласить. «Аякс» нынче частенько играет по схеме 4-3-3. Крайние нападающие возвращаются в середину поля, помогают защите, а один форвард — сейчас, как правило, это Сигторссон — всегда впереди. По большому счету, именно исландец — мой главный конкурент за место в основе. Он не такой габаритный, как я, — более легкий, быстрый. Ну а мой козырь — игра головой, плюс я хорошо использую корпус, и мне помогает приобретенный с годами опыт.

Булыкин дебютировал за «Аякс» 14 сентября, проведя всего 9 минут в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Лиона» (0:0). В целом в той ЛЧ россиянин провел на поле всего 45 минут, отдав результативную передачу во встрече с загребским «Динамо».

В своей первой игре за амстердамцев в чемпионате страны Булыкин спас команду де Бура от поражения от ПСВ. Выйдя на замену в середине второго тайма, он через 15 минут в касание замкнул прострел с правого фланга, опередив защитника.

— Конечно, получаю удовольствие от работы в «Аяксе». Причем каждый день. Да от одного общения с такими людьми, как Франк де Бур и Деннис Бергкамп (помощник де Бура. — Прим. «СЭ»). К нам в раздевалку живые легенды футбола заходят!

Несмотря на отличный сезон в «Ден Хаге» и удачный дебют в «Аяксе», главный тренер сборной России Дик Адвокат по-прежнему не видел Булыкина в составе своей команды. В одном из интервью «маленький генерал» даже заметил, что Дмитрию вряд ли удастся закрепиться в составе амстердамцев.

— Адвокат так сказал? Нас рассудит время, — заметил в свою очередь Булыкин. — А пока мне не хочется обсуждать точку зрения Адвоката. В данный момент я просто рад за себя и за тех людей, которые меня поддерживают.

— Надежда, что когда-нибудь вас в сборную все-таки позовут, по-прежнему жива?

— Думать об этом я не прекращал.

— Павлюченко с Погребняком, как и вы, форварды фактурные, мощные. Поэтому некоторые специалисты и болельщики считают: зачем вдобавок брать Булыкина? Может, они правы?

— Я так считаю: кто в лучшей форме, тот и достоин быть в сборной.

А вот точка зрения Адвоката, которую он в те дни высказал в разговоре с корреспондентом «СЭ».

- Булыкин — тот же тип форварда, каких у нас хватает. Но, к примеру, Погребняк и с мячом обращается лучше, и в воздухе сильнее. Ничего не имею против Булыкина, однако считаю, что другие футболисты этого амплуа могут принести команде больше пользы. Это все, что обусловливает мое решение.

Фото ФК «Аякс»

«Даже размяться не успел. Выбежал на поле, а через 4 минуты забил»

Спасительный гол в игре с ПСВ в одночасье не сделал Булыкина игроком стартового состава. В следующих четырех встречах он выходил лишь на замену, а в матче с «Родой» и вовсе все 90 минут просидел на скамейке.

Не должен был Дмитрий начинать с первых минут и игру с «Утрехтом». Однако де Йонг получил травму на 3-й минуте, и де Бур бросил в бой россиянина. Булыкин этим шансом воспользовался сполна, оформив дубль! Впрочем, «Аякс» все равно уступил — 4:6.

— Честно говоря, я даже не успел размяться: переоделся на скамейке и выбежал на поле, — признался россиянин. — А через четыре минуты забил.

— Как открыли счет?

— После прострела с левого фланга Бурригтера сыграл на опережение. А второй мяч провел головой, воспользовавшись передачей с правого края Сулеймани.

Вместе с тем Дмитрий объяснил, почему, как правило, начинает матчи в резерве:

— У «Аякса» в принципе манера игры, как у «Барселоны»: выдвинутого нападающего нет, но все много перемещаются. Поэтому партнерам трудно ко мне, играющему впереди, приспособиться. Чтобы мы поняли друг друга, нужно время. Я общался с де Буром, и он сказал: не стоит расстраиваться — сезон длинный, надо сохранять концентрацию, быть в форме и ждать своего шанса. А поскольку он приверженец ротации состава, то шанс будет.

— Когда стало известно, что вы переходите в «Аякс», Дик Адвокат многозначительно говорил: мол, знает, для чего берут Булыкина. Похоже, имел в виду, что вам заранее отводится роль запасного.

— Читал. Предпочитаю концентрироваться на своих делах и не слушать много критики. Но то, что меня брали не первым нападающим, правда.

— Контактов со сборной России по-прежнему нет?

— Ничего нового. Помню, был у меня разговор с партнером по «Аяксу» датчанином Кристианом Эриксеном. Он спросил: «А что тебя в сборную не берут? Ты же забиваешь...» Я в ответ лишь плечами пожал. «Странно, — говорит, — когда я сидел на скамейке в «Аяксе», меня все равно брали в сборную. А одного футболиста, который все время играл в не очень сильном клубе, не приглашали».

— Ходят слухи, что у вас с Адвокатом чуть ли не конфликт...

— Я с ним вообще не знаком. Общались, можно сказать, пару раз только через прессу. И все корректно, деликатно. Да и с Бородюком проблем не должно быть: он был моим старшим партнером в «Локомотиве». Но, видимо, есть люди, которые не хотят меня видеть в сборной.

— Что при встрече скажете Дику Адвокату, который почему-то не вызывал вас в сборную? — спросили Булыкина уже в 2016 году, когда футболист объявил о завершении карьеры.

— Даже не знаю. Претензии? Да это его выбор был. У нас частенько такое случается, когда тренеру не подходит игрок, хотя он явно сильнее конкурентов. Того же Дзюбу Капелло пригласил в сборную под давлением болельщиков и прессы. У меня в свое время не было сил, менеджер не поспособствовал.

— Но руку-то голландцу пожмете?

— Не знаю. Сначала посмотрю на его лицо.

— ?

— Мне кажется, есть в нем какое-то лицемерие...

Дик Адвокат. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Самый эффективный форвард чемпионата Голландии»

Из-за травмы Булыкин пропустил следующие две игры «Аякса» в чемпионате. После возвращения в строй его статус не изменился — футболист выходил на поле со скамейки.

Тем не менее зимние месяцы он провел ударно. В матче с «Ден Хаг» за 16 минут, отведенных ему де Буром, Булыкин забил гол после паса Кристиана Эриксена и отдал результативную передачу.

— На тренировке де Бур нередко бегает и работает с мячом вместе с футболистами, — рассказывал «СЭ» Булыкин. — После матча с «Ден Хаг» заметил: «Вот видишь — играешь с нами в «квадрат» и научился такой пас отдавать».

Выйдя на замену в матче с «Фейеноордом» на 74-й минуте, россиянин пустился в дриблинг, обыграл двух соперников и забил.

Против «Бреды» Булыкин наконец-то попал стартовый состав и не подвел де Бура, открыв счет во втором тайме.

— В нынешнем чемпионате Голландии вы сыграли за «Аякс» 420 минут и забили 6 голов. Получается, каждые 70 минут по мячу. Как вам такая статистика? — спросил форварда корреспондент «СЭ».

— По голландскому телевидению об этом говорили. И о том, что я нанес в створ ворот то ли восемь, то ли девять ударов и забил шесть голов. Телекомментатор сказал, что по эффективности в атаке я в голландском чемпионате лидирую с большим отрывом от всех.

Вадим Евсеев, поигравший с Булыкиным в «Локомотиве», в своем стиле объяснил тогда такую результативность бывшего одноклубника:

— Просто человек нашел свой чемпионат. Если сюда приедет, опять потухнет. Булыкин это понимает и не рвется в Россию. В Голландии открытый футбол, все заточено на атаку. Играют по любимой схеме Адвоката — 4-3-3. В обороне никто никого не страхует.

За 34 минуты поединка с НЕК Булыкин оформил дубль! Болельщики «Аякса» затянули: «Булыкин, Амстердам!»

Эти два мяча позволили ему вступить в «Клуб 100».

— Чувствую, Франк де Бур начинает мне доверять, — заметил форвард. — И хочется его доверие оправдать. Местные журналисты частенько повторяют, что у меня самый высокий КПД среди всех нападающих голландской лиги.

«Раньше он предпочитал другие клубы — ночные»

«Честно говоря, еще лет пять назад Булыкина в «Клубе 100» не ждали, несмотря на почти идеальные данные для центрфорварда таранного типа, на успешное начало карьеры, — писал корреспондент «СЭ». — Когда в 2003 году Дмитрий отметился хет-триком в победном для сборной России отборочном матче чемпионата Европы против Швейцарии, даже гостивший тогда в Москве король футбола Пеле предсказал ему большое будущее. Но долгое время росло лишь число клубов, цвета которых менял футболист, — «Локомотив», «Динамо», немецкий «Байер», бельгийский «Андерлехт», дюссельдорфская «Фортуна», голландский «АДО ден Хаг» и, наконец, «Аякс». Лишь совсем недавно, забив 21 гол в предыдущем сезоне за «Ден Хаг» (второй результат в чемпионате Голландии), Булыкин впервые публично выразил желание попасть в «Клуб 100 российских бомбардиров».

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Раньше он предпочитал другие клубы, в основном ночные. По ходу своей футбольной карьеры Дмитрий успел сняться в сериале «Счастливы вместе», спеть с группой Reflex, поучаствовать в телевизионных шоу и прочих тусовках и даже получить ученую степень кандидата педагогических наук по специальности «Биомеханика», защитив диссертацию в РГУФКе на тему «Техника стартовых действий в футболе и легкоатлетическом спринте». До футбола ли тут было!

Но, видимо, с возрастом, с рождением дочерей, а главное, с переходом из сумасшедшего московского ритма в спокойную, размеренную жизнь Голландии сбивающих факторов на его профессиональном пути резко поубавилось. Футбол стал занимать доминирующее место в жизни Булыкина, и его бомбардирский талант сразу расцвел пышным цветом. В 31 год он установил личный рекорд сезонной результативности, так почему бы ему не пойти по этой части и дальше?"

Но дальше — не пошло. После дубля в следующих 11 матчах за «Аякс» в чемпионате Дмитрий лишь дважды попадал в стартовый состав. На острие атаки выходил номинальный полузащитник Сим де Йонг, который в последних 10 турах чемпионата набрал 12 баллов по системе гол плюс пас.

Три тура Булыкин пропустил из-за травмы, его КПД снизился — лишь один гол и одна результативная передача на финишном отрезке.

В итоге в мае 2012 года менеджер Булыкина Андрей Головаш сообщил «СЭ», что его клиент не продлит контракт с «Аяксом».

— Мы не видим в этом целесообразности, — сказал Головаш. — Прежде всего потому, что Дмитрий не получает достаточно игрового времени. У тренера амстердамцев Франка де Бура своя футбольная философия, и Булыкин в нее не совсем вписывается, даже несмотря на то, что по статистике он самый эффективный нападающий голландского чемпионата.

Булыкин перешел в «Твенте», а еще через год вернулся в Россию, подписав контракт с нижегородской «Волгой».

За «Аякс» Дмитрий провел во всех турнирах 26 матчей, забив 10 голов и отдав три результативные передачи. В составе амстердамцев он стал чемпионом Голландии.