45-летний Буффон принял решение о завершении карьеры

Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон в ближайшее время объявит о завершении карьеры футболиста. По информации инсайдера Маттео Моретто, 45-летний итальянец уже принял решение уйти из футбола.

В прошедшем сезоне Буффон сыграл в 18 матчах второго дивизиона Италии и пропустил 22 мяча. Также на его счету 5 встреч без пропущенных голов.

Ранее итальянский голкипер выступал также за «Ювентус» и «ПСЖ». Всего он за карьеру провел 975 матчей и пропустил 825 голов. В 429 встречах он не пропустил ни одного гола. Также он 5 раз получал красные карточки.

За сборную Италии Буффон играл с 1997 года. Он принял участие в 176 встречах.