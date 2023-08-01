Италия: дата старта чемпионата и календарь сезона 2023 / 2024

Новый сезон итальянской серии А стартует в августе.

122-й сезон высшего дивизиона чемпионата Италии по футболу начнется 19 августа двумя матчами. Календарь лиги возвращается в свой привычный режим с августа по май после пандемии коронавируса и чемпионата мира по футболу, который прошел в непривычное зимнее время.

Расписание чемпионата Италии 2023 / 2024

Первый тур серии А начнется 19 августа. Турнир откроется матчами «Эмполи» — «Верона» и «Фрозиноне» — «Наполи». Обе игры начнутся в 19:30 по московскому времени.

Чемпионат Италии завершится 26 мая 2024 года.

Полный календарь чемпионата Италии — 2023 / 2024 доступен на сайте «СЭ».

Расписание 1 тура чемпионата Италии 2023 / 2024

19 августа, суббота

«Эмполи» — «Верона» — время начала игры в 19:30 мск

«Фрозиноне» — «Наполи» — время начала игры в 19:30

«Дженоа» — «Фиорентина» — время начала игры в 21:45

«Интер» — «Монца» — время начала игры в 21:45

20 августа, воскресенье

«Сассуоло» — «Аталанта» — время начала игры в 19:30

«Рома» — «Салернитана» — время начала игры в 19:30

«Удинезе» — «Ювентус» — время начала игры в 21:45

«Лечче» — «Лацио» — время начала игры в 21:45

21 августа, понедельник

«Торино» — «Кальяри» — время начала игры в 19:30

«Болонья» — «Милан» — время начала игры в 21:45

Следить за новым сезоном серии А можно с помощью турнирной таблицы на сайте «СЭ».

Участники чемпионата Италии 2023 / 2024

В новом сезоне серии А примут участие 20 команд. По итогам чемпионата Италии — 2022 / 2023 высший дивизион покинули «Специя», «Сампдория» и «Кремонезе». Из серии B в серию А перешли «Кальяри», «Дженоа» и «Фрозиноне».

Наиболее представленным регионом является Ломбардия с четырьмя командами («Аталанта», «Интер», «Милан» и «Монца»). Лацио представят три клуба («Фрозиноне», «Лацио» и «Рома»).

Действующий победитель чемпионата Италии 2023 / 2024

В сезоне 2022 / 2023 чемпионом Италии стал «Наполи» — в 3-й раз своей истории, досрочно оформив чемпионство за 5 туров до конца чемпионата. Клуб из Неаполя сумел завоевать чемпионский титул 33 года спустя. «Милану» не удалось защитить чемпионство.

Где смотреть матчи чемпионата Италии 2023 / 2024

Следить за матчами нового сезона серии А можно с помощью прямых трансляций на каналах холдинга «Матч ТВ». Центральную встречу будут показывать на главном телеканале, другие на каналах «Футбол».