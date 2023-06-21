Агент Бийола оценил вероятность ухода футболиста из «Удинезе»

Футбольный агент Роберт Чибеж рассказал, что ситуация с будущим защитника «Удинезе» Яки Бийола пока остается неопределенной.

«До конца паузы на матчи сборных мы приняли решение не вести переговоры. Начнем общаться на следующей неделе. На данный момент вероятность того, что Яка останется в «Удинезе», составляет 50 процентов, и еще 50 процентов — что он покинет клуб», — приводит «РБ Спорт» слова Чибежа.

В зимнее трансферное окно сообщалось об интересе к Бийолу со стороны ряда клубов, включая команд чемпионата Англии.

В минувшем сезоне 24-летний футболист провел 33 матча в составе «Удинезе», забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.