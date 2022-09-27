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Италия

27 сентября, 20:00

Агент Карреры назвал фейком слухи о назначении тренера в «Ювентус»

Микеле Антонов
Массимо Каррера.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Агент экс-тренера «Спартака» Массимо Карреры Андреа Д'Амико в разговоре с «СЭ» опроверг слухи о возможном назначении специалиста главным тренером «Ювентуса».

«Каррера сейчас находится в Италии. С ним все хорошо. На данный момент у него не было никаких конкретных предложений. Тоже знаю о слухах про Массимо в «Ювентусе», но это фейк. Могу сказать вам точно», — сказал Д'Амико «СЭ».

Ранее журналист Антонелло Ангелини сообщил в Twitter, что Каррера может возглавить «Ювентус». Также на пост главного тренера туринцев претендует экс-игрок команды Паоло Монтеро, который возглавляет молодежку клуба.

На данный момент тренером «Ювентуса» является Массимилиано Аллегри, под руководством которого команда в семи турах серии А набрала 10 очков и занимает восьмое место.

ФК Ювентус
Массимо Каррера
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