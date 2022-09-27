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Италия

27 сентября, 20:30

Шкриньяр хочет получать 7,5 миллиона евро в год по новому контракту с «Интером». Клуб дает 6 миллионов и бонусы

Иван Шитик
Корреспондент

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр не может договориться с клубом о продлении контракта, сообщает La Gazetta dello Sport.
27-летний словак хочет получать 7,5 миллиона евро в год по новому соглашению. «Нерадзурри» предлагают футболисту 6 миллионов и бонусы.

Действующий контракт защитника с черно-синими рассчитан до конца текущего сезона.

Напомним, летом «нерадзурри» хотели продать защитника за 70 миллионов евро, но из-за истекающего в конце этого сезона соглашения никто не согласился платить такую цену.

Милан Шкриньяр
ФК Интер (Интернационале)
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