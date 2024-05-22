Российская магия против волшебства «Байера». Нас ждет особенный финал Лиги Европы

Алексей Миранчук — секретное оружие «Аталанты».

Матч самых модных и стильных команд Европы

Как бы ни завершился матч «Байера» и «Аталанты», это в любом случае будет особенный финал. При любом исходе разочарования будет минимум, если, конечно, вы не страстный фанат какой-то из команд. Просто потому, что на поле стадиона «Авива» в Дублине выйдут два, пожалуй, самых модных и стильных клуба Европы последних лет, наверное, пяти.

«Аталанта» влюбила в себя многих болельщиков несколько лет назад, разрывая соперников и шаблоны. Яркий, агрессивный, построенный на отменной физической готовности и суровом персональном прессинге футбол от Джана Пьеро Гасперини был по-настоящему захватывающим. Участие в плей-офф Лиги чемпионов казалось нормой для той команды с Йосипом Иличичем, Папу Гомесом, Робертом Гозенсом, Луисом Муриэлем. И как же до сих пор обидно за ту концовку в четвертьфинале с «ПСЖ» в августе 2020-го...

В прошлом сезоне было ощущение, что сказка закончилась. «Аталанта» серьезно обновилась, расставшись с прежними героями, и заметно поскучнела. Но в этом году Гасперини если и не вернул былые настройки, то снова к ним приблизился. Во многом благодаря выдающейся форме Тена Копмайнерса. 26-летний голландский полузащитник, зажигавший когда-то в АЗ вместе с Гусом Тилом, выбил в нынешнем сезоне «15+7» по системе «гол+пас», если брать все турниры.

Учитывая, что довольно много новостей о том, что Гасперини хотят видеть в «Наполи» и 66-летний тренер может покинуть Бергамо, победа в Лиге Европы стала бы красивым завершением истории. Тем более что, несмотря на стильность и модность, трофеев с «Аталантой» он так и не выиграл. Понятно, что в таком клубе это не необходимость, а приятный бонус, но три проигранных финала Кубка Италии (в 2019-м — «Лацио», в 2021-м и 2024-м — «Ювентусу») — это как-то грустно. Четвертое поражение было бы совсем обидным.

Хаби Алонсо. Фото AFP

Шаг «Байера» к треблу

Ну а «Байер» Хаби Алонсо — это всеобщие любимцы Европы здесь и сейчас. В 2016-м все были «с детства за «Лестер», сейчас же все «с детства за «Байер». Кажется, нет ни одного болельщика, кто бы не считал, какой отметки достигла беспроигрышная серия клуба из Леверкузена. Когда на твоих глазах происходит что-то уникальное, что точно войдет в историю, то наблюдать за этим и сопереживать этому — чистое удовольствие. Именно поэтому, например, я так хотел, чтобы «Ливерпуль» в 2022-м сделал квадрупл — просто чтобы годы спустя можно было сказать: «Эй, я это видел!»

Поэтому если сейчас «Байер» пройдет весь сезон без единого поражения и заберет все три трофея, то рады будут все, кроме болельщиков «Аталанты» и «Кайзерслаутерна», с которым Леверкузену играть в воскресенье в финале Кубка Германии. Да и те потом могут, если что, говорить: «Да, проиграли финал, но тому самому «Байеру» в том самом сезоне».

Кстати, интересно, как быть, если «Байер» вдруг проиграет один или даже оба финала в серии пенальти? Ведь формально матч в таком случае завершится вничью — и это не поражение. Будут ли они засчитаны в беспроигрышную серию?

Алексей Миранчук и Шарль де Кетеларе. Фото Reuters

Присоединится ли Миранчук к Аленичеву и Кержакову?

Наконец, еще один сюжет, возможно, главный для российских болельщиков: Алексей Миранчук может стать (и, скорее всего, станет) третьим российским футболистом после Дмитрия Аленичева и Александра Кержакова, кто сыграет в финале еврокубка. Аленичев выходил на поле в решающем матче Кубка УЕФА-2003 и Лиги чемпионов-2004, оба раза забивал, и оба раза его «Порту» побеждал. А Кержаков отметился в финале Кубка УЕФА-2007, когда выступал за «Севилью».

Да, были еще Игорь Добровольский («Марсель», Лига чемпионов-1993), Игорь Шалимов («Интер», Кубок УЕФА-1994), Владимир Бут («Боруссия» Д, Лига чемпионов-1997), Игорь Корнеев («Фейеноорд», Кубок УЕФА-2002) — все они являются обладателями этих трофеев. Но, например, в заявке на финальный матч из них был только Корнеев. Впрочем, Добровольский сыграл в той Лиге чемпионов за «Марсель» один матч (против ЦСКА), у Шалимова в Кубке УЕФА-1993/94 шесть матчей и два гола, Бут тоже выходил на поле в победном для «Боруссии» турнире — то есть все они не просто числились в команде.

И есть следующая любопытная закономерность: клубы, в чьем составе был российский футболист, в финалах еврокубков всегда побеждали. Пусть в дополнительное время, как «Порту» — 2003, или даже в серии пенальти, как «Севилья» — 2007, но побеждали. Восемь матчей (финал Кубка УЕФА-1994 состоял из двух игр) — ноль поражений и семь трофеев. И, возможно, эта магия может оказаться посильнее волшебства от «Байера» с его голами в добавленное время.