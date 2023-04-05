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Италия

Сегодня, 15:42

Агент Лукаку прокомментировал расистские высказывания фанатов «Ювентуса» на матче с «Интером»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Майкл Йормарк, президент агентства Roc Nation, представляющего интересы нападающего «Интера» Ромелу Лукаку, прокомментировал расистские высказывания болельщиков «Ювентуса» (1:1) по ходу полуфинального матча Кубка Италии.

«Расистские высказывания болельщиков «Ювентуса» в Турине в адрес Лукаку выходят за рамки дозволенного и не могут быть приняты. Ромелу забил пенальти в конце игры. До, во время и после пенальти он подвергался враждебным и отвратительным расистским оскорблениям. Он праздновал гол в той же манере, в которой он праздновал и раньше. В ответ на это судья наградил Ромелу желтой карточкой.

Лукаку заслуживает извинений со стороны «Ювентуса», и я ожидаю, что лига немедленно осудит поведение этой группы болельщиков. Итальянские власти должны использовать эту возможность для борьбы с расизмом», — приводит слова Йормарка ВВС.

Ранее серия А осудила поведение фанатов «Ювентуса» на матче с «Интером».

Лукаку стал автором гола на последних минутах, который спас его команду от поражения. Он отпраздновал гол, жестом призвав болельщиков «Ювентуса» закрыть рты — судья показал бельгийцу желтую карточку, которая стала для него второй в матче.

Ромелу Лукаку
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус
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