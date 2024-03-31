Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

31 марта, 19:17

Шпинев назвал украинца Малиновского негодяем после реакции на пост с Миранчуком: «Закончится нормативная лексика»

Зарина Халимхонова
Telegram Дзен

Агент Вадим Шпинев, клиентом которого является полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук, отреагировал на результативные действия игрока за итальянский клуб.

— Все очень рады за Лешу. Кажется, все устаканилось. Просто получает удовольствие и делает то, что говорит тренер. В команде хорошее отношение.

— Как вы, команда и Леша отреагировали на комментарий Малиновского?

— Не буду комментировать негодяев, потому что закончится нормативная лексика. Поведение этого человека многогранно и много раз показывалось в матчах Саши Головина. Он инициировал все встречи лично. Сам просил обменяться футболками, а потом говорил, что это Головин к нему подошел. Ну это же бред. Саша сидел в раздевалке, когда тот стоял у раздевалки и долго ждал, просил администратора, чтобы Саша вышел. И потом получилось так. Ну это бред. Негодяй.

Ранее бывший полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский написал «позор» на итальянском языке под совместным постом клуба и сборной России о голе Алексея Миранчука за национальную команду в товарищеском матче с Сербией (4:0).

В нынешнем сезоне 28-летний Миранчук провел 28 встреч за клуб из Бергамо во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 11 результативных передач.

Алексей Миранчук
Руслан Малиновский
ФК Аталанта
Вадим Шпинев
11
Читайте также
Топ-10 лучших трансферов Зенита в XXI веке
Биография Анастасии Потаповой: карьера теннисистки и свадьба с русским казахом
В ЛНР восстановили более 3,5 тыс. объектов после ее вхождения в состав России
Болельщики призвали Мусаева уйти в отставку, а Сперцян все еще говорит о чемпионской гонке. Что произошло после матча «Локомотив» - «Краснодар»
В Госдуме предложили индексировать зарплаты в двойном размере от уровня цен
В МИД Армении заявили об отсутствии намерения вступать в НАТО
Популярное видео
«Наполи» — «Интер»: видеообзор матча, финал Суперкубка Италии
«Интер» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Наполи» — «Фиорентина»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Ювентус» — «Фрозиноне»: видеообзор, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лацио» — «Рома»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Миранчук признан лучшим игроком матча «Наполи» — «Аталанта»

Дмитрий Черышев: «Будущее Дениса? Он принадлежит «Венеции»