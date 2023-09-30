Агент Миранчука рассказал подробности общения игрока с главным тренером «Аталанты» Гасперини

Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал «СЭ» о взаимоотношениях игрока с главным тренером клуба Джаном Пьером Гасперини.

— По поводу Алексея Миранчука, как он под руководством Гасперини? На сколько он уживается с тренером?

— Летом у Алексея был очень сложный период, связанный в первую очередь с тем, что он не мог пройти полноценно сборы, подготовиться к сезону. И именно из-за этой ситуации мы не могли проработать стопроцентные варианты с возможными переходами. Потому что мы были в неведении и не понимали готовность футболиста, когда он сможет приступить. Мы не могли назвать даты, когда Миранчук сможет взять и помочь любому клубу сразу же. У них прошла прекрасная беседа с Гасперини. Он сказал, что Леше ничего не нужно, у него все есть, у него есть клуб. В расположение сборной не поедет, что ему нужно спокойно работать и ни на что не обращать внимание.

— Велись разговоры на счет следующего сбора? Увидим ли мы Алексея?

— Я думаю, что в этой ситуации клуб, отпустит с пониманием, если будет вызов. Если будут игры. Если тренерский штаб сборной решит, что футболист нужен. Я думаю, что Алексей откликнется с удовольствием и прибудет в расположение сборной. Это почетно. В любом статусе, и в той ситуации, а которой мы находимся сейчас. Несмотря на все, быть в расположении сборной — это честь.

— «Торино» не оставлял попытки и хотели вернуть. Насколько не угас интерес к игроку со стороны клуба?

— В «Торино» летом заявили, что они хотят попробовать поменять игровую схему. Пока я смотрю, ничего не меняется, на мой взгляд. В виду той ситуации, в которой находился Алексей, мы также не могли назвать спортивному директору «Торино» даты готовности футболиста. Потихонечку пришло все к тому, что есть. Не стали ничего форсировать. Наши партнеры встречались с руководством «Торино» буквально за два-три дня до закрытия трансферного окна. Как раз они занимались трансфером Сазонова. По Алексею общались. Решили оставить так как есть. Позиция от клуба была достаточно жесткая. Клуб правообладатель, очень сложно переубедить.

27-летний Миранчук перешел в «Аталанту» в сентябре 2020 года из «Локомотива». Сезон-2022/23 он провел в аренде в «Торино».

17 сентября в 5-м туре серии А против «Фиорентины» (2:3) россиянин впервые с мая 2022 года вышел на поле в официальном матче «Аталанты». Миранчук появился на 80-й минуте, заменив Маттео Руджери. Всего он сыграл 18 минут.