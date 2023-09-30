Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 17:08

Агент Миранчука рассказал подробности общения игрока с главным тренером «Аталанты» Гасперини

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал «СЭ» о взаимоотношениях игрока с главным тренером клуба Джаном Пьером Гасперини.

— По поводу Алексея Миранчука, как он под руководством Гасперини? На сколько он уживается с тренером?

— Летом у Алексея был очень сложный период, связанный в первую очередь с тем, что он не мог пройти полноценно сборы, подготовиться к сезону. И именно из-за этой ситуации мы не могли проработать стопроцентные варианты с возможными переходами. Потому что мы были в неведении и не понимали готовность футболиста, когда он сможет приступить. Мы не могли назвать даты, когда Миранчук сможет взять и помочь любому клубу сразу же. У них прошла прекрасная беседа с Гасперини. Он сказал, что Леше ничего не нужно, у него все есть, у него есть клуб. В расположение сборной не поедет, что ему нужно спокойно работать и ни на что не обращать внимание.

— Велись разговоры на счет следующего сбора? Увидим ли мы Алексея?

— Я думаю, что в этой ситуации клуб, отпустит с пониманием, если будет вызов. Если будут игры. Если тренерский штаб сборной решит, что футболист нужен. Я думаю, что Алексей откликнется с удовольствием и прибудет в расположение сборной. Это почетно. В любом статусе, и в той ситуации, а которой мы находимся сейчас. Несмотря на все, быть в расположении сборной — это честь.

— «Торино» не оставлял попытки и хотели вернуть. Насколько не угас интерес к игроку со стороны клуба?

—  В «Торино» летом заявили, что они хотят попробовать поменять игровую схему. Пока я смотрю, ничего не меняется, на мой взгляд. В виду той ситуации, в которой находился Алексей, мы также не могли назвать спортивному директору «Торино» даты готовности футболиста. Потихонечку пришло все к тому, что есть. Не стали ничего форсировать. Наши партнеры встречались с руководством «Торино» буквально за два-три дня до закрытия трансферного окна. Как раз они занимались трансфером Сазонова. По Алексею общались. Решили оставить так как есть. Позиция от клуба была достаточно жесткая. Клуб правообладатель, очень сложно переубедить.

27-летний Миранчук перешел в «Аталанту» в сентябре 2020 года из «Локомотива». Сезон-2022/23 он провел в аренде в «Торино».

17 сентября в 5-м туре серии А против «Фиорентины» (2:3) россиянин впервые с мая 2022 года вышел на поле в официальном матче «Аталанты». Миранчук появился на 80-й минуте, заменив Маттео Руджери. Всего он сыграл 18 минут.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
Джан Пьеро Гасперини
0
Читайте также
Международная лыжная федерация намерена продлить санкции в отношении россиян
Биография Сауля Альвареса: история мексиканского рекордсмена
В бундестаге заявили о праве Киева атаковать ракетами Taurus территорию России
В Совбезе сообщили о продолжении СВО вплоть до полного уничтожения киевского режима
Онколог Погребняков: эффективность российского препарата от рака достигает 100%
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Новичок «Монцы» Гомес прокомментировал свое возвращение в серию А