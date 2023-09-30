Новичок «Монцы» Гомес прокомментировал свое возвращение в серию А

Новичок «Монцы» Алехандро Гомес прокомментировал возвращение в чемпионат Италии.

«Я отказал многим зарубежным клубам, поскольку ждал предложения из Италии. Здесь я чувствую себя как дома, и это важно. Я всегда считал серию А одной из трех сильнейших лиг в мире. Я обещал, что однажды перейду в «Монцу». Это было предначертано судьбой», — цитирует игрока Football Italia.

35-летний аргентинец перешел в команду на правах свободного агента. Контракт чемпиона мира рассчитан до конца текущего сезона.