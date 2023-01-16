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Италия

16 января, 23:05

Агент защитника «Интера» Дюмфриса улетел на переговоры с клубами АПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Агент защитника «Интера» Дензела Дюмфриса улетел в Англию, где проведет переговоры с несколькими клубами АПЛ, пишет журналист Николо Скира.

В числе претендентов на 26-летнего игрока сборной Нидерландов называются «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм». Миланский клуб готов отпустить игрока за сумму в размере 35-40 миллионов евро.

При этом отмечается, что «красные дьяволы» ведут более продвинутые переговоры. Однако «Интер» пока не получал официальных предложений по игроку.

Контракт Дюмфриса с «Интером» рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне он провел за команду 23 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал три голевые передачи.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
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