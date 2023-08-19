Алексей Миранчук не попал в заявку «Аталанты» на матч 1-го тура чемпионата Италии

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не примет участие в выездном матче 1-го тура серии А против «Сассуоло».

27-летний россиянин не попал в заявку бергамасков, которая опубликована в официальном Twitter-аккаунте клуба. Игра пройдет в 20 августа.

Состав на матч «Аталанты» с «Сассуоло».

Ранее сообщалось, что Миранчук может стать резервистом «Аталанты» в новом сезоне, если не найдет себе новый клуб в летнее трансферное окно.