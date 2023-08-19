Сегодня, 20:56
Стали известны стартовые составы «Дженоа» и «Фиорентины» на матч 1-го тура серии А.
Российский нападающий флорентийцев Александр Кокорин начнет игру на скамейке запасных.
«Дженоа»: Мартинес, Бираски, Бани, Дрэгушин, Бадель, Френдруп, Хефти, Мартин, Торсбю, Ретеги, Гудмундссон.
«Фиорентина»: Терраччано, Бираги, Раньери, Миленкович, Кайоде, Мандрагора, Артур, Бонавентура, Брекало, Нзола, Гонсалес.
Начало матча — в 20.45 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Верона
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
3
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Эмполи
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
20
|Фрозиноне
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|19.08
|19:30
|
Эмполи – Верона
|0 : 1
|19.08
|19:30
|
Фрозиноне – Наполи
|1 : 3
|19.08
|21:45
|
Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
|
Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
|
Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
|
Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
|
Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
|
Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
|
Болонья – Милан
|- : -