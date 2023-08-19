Кокорин — в запасе «Фиорентины» на матч с «Дженоа»

Стали известны стартовые составы «Дженоа» и «Фиорентины» на матч 1-го тура серии А. Российский нападающий флорентийцев Александр Кокорин начнет игру на скамейке запасных. «Дженоа»: Мартинес, Бираски, Бани, Дрэгушин, Бадель, Френдруп, Хефти, Мартин, Торсбю, Ретеги, Гудмундссон. «Фиорентина»: Терраччано, Бираги, Раньери, Миленкович, Кайоде, Мандрагора, Артур, Бонавентура, Брекало, Нзола, Гонсалес. Начало матча — в 20.45 по московскому времени.