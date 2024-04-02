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Италия

2 апреля, 16:34

Алексей Миранчук вошел в символическую сборную серии А по итогам 30-го тура

Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
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Серия А в своих социальных сетях опубликовала пост с символической сборной по итогам 30-го тура чемпионата.

В список попал российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук. В матче с «Наполи» (3:0) 28-летний хавбек забил победный мяч и отдал голевую передачу на второй гол своей команды.

Всего в текущем сезоне у россиянина 28 матчей, в которых он забил 4 гола и отдал 11 голевых передач.

«Аталанта» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 50 очков в 29 встречах.

Алексей Миранчук и&nbsp;Хуан Жезус. Миранчук разбушевался. Апрель станет решающим для него и «Аталанты»

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
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