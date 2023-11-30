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Италия

Сегодня, 17:54

Аллегри отреагировал на информацию о том, что он покинет «Ювентус»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о своем будущем.

«Мы всегда говорим о будущем в этот период. У меня контракт с «Ювентусом» до 2025 года. Я поладил с новыми менеджерами, у нас царит гармония. Мы вместе работаем, чтобы гарантировать, что у клуба будет хорошее будущее», — цитирует Аллегри Tuttomercatoweb.

28 ноября в итальянских СМИ появилась информация, что Аллегри покинет «Ювентус» в конце сезона, а на пост главного тренера вернется Антонио Конте.

После 13 туров туринцы с 30 очками занимают второе место в турнирной таблице серии А.

Футбол
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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