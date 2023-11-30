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Италия

Сегодня, 17:57

Дьяков: «Хочу тренировать «Ювентус», буду к этой цели идти»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков заявил, что хотел бы возглавить «Ювентус».

«Хочу тренировать «Ювентус». Буду к этой цели идти. Что мне довольствоваться «Факелом» или «Тосно»? Учиться на тренера непросто, нелегко и, главное, небыстро. Это долгий путь, который займет много времени. Почему «Ювентус»? Я фанат Дель Пьеро с детства. Знаю о нем все», — приводит слова Дьякова Legalbet.

34-летний Дьяков завершил профессиональную карьеру футболиста в 2022 году. После этого он выступал в медиафутболе за такие команды, как Broke Boys, GOATS и «Деньги». В последней он позже стал исполняющим обязанности главного тренера.

Источник: Legalbet
Виталий Дьяков
ФК Ювентус
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