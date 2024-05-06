Аллегри прокомментировал игру «Ювентуса» против «Ромы» в серии А

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча 35-го тура чемпионата Италии с «Ромой» (1:1). Он заявил, что команда могла проиграть эту встречу.

«Мы рисковали проиграть матч, который не смогли выиграть. «Рома» вернулась в игру, у нас были шансы, но в последние две минуты мы удивительным образом распоряжались мячом», — приводит слова Аллегри журналист Ди Марцио на сайте.

«Ювентус» (66 очков) остался на третьем месте в серии А. Команда Массимилиано Аллегри продлила серию без побед во всех турнирах до 5 матчей.