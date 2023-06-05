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Италия

Сегодня, 02:24

Аллегри: «Я не веду переговоры о расторжении контракта с «Ювентусом»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о своем будущем в клубе.

«Я не веду переговоры о расставании или расторжении контракта с «Ювентусом». Я доступен для клуба, сейчас подготовится трансферный план на лето», — приводит слова Аллегри журналист Фабрицио Романо.

«Ювентус» по итогам сезона занял седьмое место в серии А с 62 очками. Также туринцы были лишены 10 очков за финансовые махинации. В последний раз команда опускалась ниже 4-й строчки в сезоне-2010/11, после чего 9 раз подряд выиграла чемпионат Италии.

ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
серия А
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