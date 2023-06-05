Сегодня, 06:09
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал решение нападающего Златана Ибрагимовича завершить карьеру.
«Он сильно помог как на поле, так и за его пределами. Для меня он был примером для подражания. У него невероятный менталитет, он настроен на победу с понедельника по воскресенье и помог столь молодой команде, как наша, многое понять. Он проявил себя как великий чемпион и был человеком, с которым я многое обсуждал. Он привык к определенному типу окружения», — приводит слова Пиоли Calciomercato.
41-летний форвард объявил о завершении карьеры после завершения матча 38-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (3:1).
С «Миланом» Ибрагимович дважды выигрывал чемпионат Италии и один раз Суперкубок страны.