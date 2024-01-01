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Италия

Сегодня, 20:14

Анчелотти назвал любимый клуб детства

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, за какой клуб болел в детстве.

«Когда я был ребенком, то болел за «Интер». Я и сейчас симпатизирую этому клубу. Но тренировать его не стану никогда», — приводит слова Анчелотти Pianeta Milan.

64-летний итальянец с 2021 года тренирует «Реал». В Италии Анчелотти возглавлял «Наполи», «Милан», «Ювентус», «Парму» и «Реджану».

В текущем сезоне ла лиги «Реал» занимает первое место, набрав 45 очков в 18 матчах. «Интер» лидирует в серии А (45 баллов).

Карло Анчелотти
ФК Интер (Интернационале)
ФК Реал
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