Анчелотти назвал любимый клуб детства

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, за какой клуб болел в детстве.

«Когда я был ребенком, то болел за «Интер». Я и сейчас симпатизирую этому клубу. Но тренировать его не стану никогда», — приводит слова Анчелотти Pianeta Milan.

64-летний итальянец с 2021 года тренирует «Реал». В Италии Анчелотти возглавлял «Наполи», «Милан», «Ювентус», «Парму» и «Реджану».

В текущем сезоне ла лиги «Реал» занимает первое место, набрав 45 очков в 18 матчах. «Интер» лидирует в серии А (45 баллов).