Анчелотти — о Моуринью: «Жозе — выдающийся тренер»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался касательно работы наставника «Ромы» Жозе Моуринью.

«Я знаком с Жозе уже много лет, думаю, работа в Риме его изменила. Их союз идеально подходит как клубу, так и самому Моуринью. Жозе — выдающийся тренер. Его профессионализм остается на прежнем уровне», — цитирует Анчелотти Corriere dello Sport.

59-летний специалист руководит «Ромой» с лета 2021 года. Текущее соглашение с римским клубом рассчитано до 2024 года.

В текущем сезоне «волки» занимают четвертое место в чемпионате Италии.